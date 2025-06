Fester poètic per a les festes de Sant Joan

L’associació vaDcultura manté viva l’espurna del Sant Joan Cultural que va encendre el 2020 arran de la pandèmia. Ho fa, enguany, amb una nova proposta, igualment, al voltant de la poesia, la música, la glosa i la creació artística.

Fester poètic és el títol del Sant Joan Cultural d’aquest 2025. Tindrà lloc el dimarts dia 17, a partir de les 20.30 hores al carrer de Sa Carnisseria. Serà un espectacle novedós, en el qual prendran part poetes, glosadors, músics i audiovisuals, i que estarà dedicat al concepte de ‘fester’, com evocació i desig de festa compartit.

VaDcultura recorda amb aquest Fester poètic que el de Sa Carnisseria és un dels primers carrers on, cap allà als anys 80, es va recuperar la tradició d’encendre fogueres en la vigilia de Sant Joan.

Per a l’ocasió es comptará amb els poetes locals Iosune Arriaran, Joana Bagur, Guillem Benejam, Bep Joan Casasnovas, Toni Català, Toni Moll, Sili Pons. Hi haurà, també, els glosadors de Soca de Mots i el músic Cris Juanico, sota la coordinació de Pilar Carreras, que enllaçarà cada intervenció a través d’un poema de Joan F. López Casasnovas segons un guió escrit especialment per l’ocasió per la llibretera i comunicadora Dolors Boatella.

El projecte de Sant Joan Cultural va sorgir el primer any de la pandèmia de la covid-19, quan no es va poder celebrar Sant Joan amb normalitat. Llavors, s’impulsà la iniciativa per a mantenir viva la festa a través del seu propi record, amb la poesia i la música santjoanera com a protagonistes. La idea va néixer com un recorregut pel Caragol de Santa Clara i cada any s’ha anat replantejant amb diferents formats i propostes.