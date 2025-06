Un infermer menorquí crea un videojoc per acompanyar infants amb diabetis

Tecnologia, educació i salut s’uneixen en un projecte pioner que té com a objectiu acompanyar infants amb diabetis de tipus 1. L’Hospital General de Castelló ha impulsat un videojoc educatiu pensat especialment per als fillets i filletes que conviuen amb aquesta malaltia i el seu creador és menorquí: Sergio Olives Sintes, infermer amb una àmplia trajectòria en l’àmbit de l’educació diabetològica.

La diabetis de tipus 1 es diagnostica sovint en la infància i obliga els pacients a conviure amb el control dels nivells de glucosa, la planificació de menjars, les injeccions d’insulina i l’activitat física. Aquest repte, que pot resultar feixuc en edats primerenques, és precisament el que el videojoc vol transformar: de l’obligació a l’aprenentatge actiu i lúdic. «Volem empoderar-los des de la infància», afirma Olives, que destaca la importància d’oferir eines perquè els mateixos infants entenguin el seu cos i prenguin part activa en la seva autocura.

Videojoc d’acompanyament

L’eina es presenta com un entorn interactiu on els pacients aprenen jugant a prevenir situacions com la hipoglucèmia i a triar aliments equilibrats. El videojoc forma part de l’Ecosistema de la Diabetis Infantojuvenil del Departament de Salut de Castelló, un programa que integra pacients, famílies i escoles en una mateixa xarxa de suport. Així, no només busca millorar la qualitat de vida dels infants, sinó també dotar les famílies i l’entorn educatiu de coneixements pràctics i confiança per acompanyar-los.

El projecte s’ha desenvolupat amb recursos propis de l’Hospital i amb la col·laboració d’estudiants del cicle de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma, que han aportat el seu coneixement tècnic i creatiu. Per garantir una experiència propera i atractiva, s’han escollit il·lustracions i elements gràfics adaptats a l’edat dels usuaris, que permeten connectar emocionalment amb els infants i motivar la seva participació.

El seu impulsor, Sergio Olives, coneix bé la realitat que viuen les famílies: fa més de 20 anys que treballa com a infermer, i ha passat per centres com Son Llàtzer, l’Hospital de Barcelona, Son Dureta o l’Hospital Mateu Orfila. Ja fa 15 anys que viu a Castelló, però manté un fort vincle amb Menorca.

Amb aquest videojoc, la seva vocació sanitària es combina amb la innovació. A la vegada, és també una manera de fer visible el paper clau de la infermeria en l’educació per a la salut i en la promoció d’hàbits de vida saludables des de ben petits.