Es Diari Menorca treu el seu cartell de Sant Joan: així es pot aconseguir

Es Diari Menorca ja té el seu cartell commemoratiu de les festes de Sant Joan 2025. El pòster es pot aconseguir a partir d'aquest dimecres i els dies vinents (fins a esgotar existències) amb la compra de l'exemplar del diari en paper a qualsevol punt de venda de Ciutadella.

És una instantània «clàssica, però complexa», captada el primer any d’aquest bienni pel fotògraf de la casa, Josep Bagur Gomila, on el protagonisme recau sobre el caixer fadrí, durant el replec del matí del dia 24.

El fotoperiodista volia enregistrar l’instant en què caixers i cavallers saludaven el caixer senyor, tot passant per davant de Can Salort i amb una «façana icònica com la de Cas Comte de fons, que representa la noblesa». La imatge «és original, lleugerament modificada i amb filtres digitals, per adaptar elements», com la tipografia superior, amb relleu enfonsat sobre el marès del casat senyorial.