‘Un viaje a los 90’ arriba el dissabte as Mercadal

Aquest dissabte, el Recinte Firal des Mercadal es transformarà en una màquina del temps amb el festival «Un viatge als 90s», una producció d’Ukalari Menorca Events, que ahir va fer la presentació de l’esdeveniment musical amb la presència del president del Consell, Adolfo Vilafranca, la directora insular de Promoció Turística i Fons Europeus del Consell, Begoña Mercadal, i el batle des Mercadal Joan Palliser.

Sobre l’escenari del Recinte Firal des Mercadal es donaran cita grans artistes en directe com Corona, Alexia, Ku Minerva, Viceversa, Double Vision, Sensity World, New Limit i Kriss Oure, que van marcar la banda sonora d’una generació amb els seus èxits. Els encarregats de fer vibrar el públic amb les sessions remember seran els DJs Sergio Blázquez i Jose AM, mentre que l’energia i el ritme de la nit estaran a càrrec del presentador David Álvarez.

Les portes s’obriran a les 17 hores, i això permet als assistents gaudir de l’ambient previ amb música i projeccions de videoclips fins a l’inici de l’espectacle a les 19 hores. Està prevista l’assistència de més de 2.000 persones.