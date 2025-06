Les renúncies que expliquen la minva de 40 cavallers per Sant Joan

La Junta de Caixers del bienni 2024-2025 fa una valoració positiva del procés d’inscripcions dels cavallers que participaran a la qualcada de les festes de Sant Joan, els dies 23 i 24 de juny. Bona culpa d’aquest balanç ha estat per l’absència (quasi total) de polèmiques. «Per Sant Joan, sempre n’hi ha, però estam contents, els nombres han quadrat i no ha fet falta restringir el nombre de cavallers».

Així ho expressava ahir l’amo de So n’Àngel i caixer pagès de tramuntana, Toni Bosch, després d’uns dies intensos recorrent els camins rurals del municipi per apuntar els l’amos, fills de l’amos i missatges que tenen voluntat de sortir a la qualcada.

Enguany han entrat en vigor les limitacions aprovades per la Junta Municipal de Sant Joan, sobre el mínim d’edat de 14 anys per sortir a dalt cavall, i dels 130 cavallers en les tandes dels dos capvespres i de 80 el Dia de Sant Joan dematí. A més, s’han aplicat els criteris que, durant l’hivern, es van consensuar en el si de la Junta de Caixers Senyors, però que no s’han fet públics, i que estableixen els casos en què no es permet la inscripció, per exemple, si la finca en qüestió no és tradicional o no s’hi desenvolupa una activitat tradicional.

«S’ha creat consciència»

Un dels temors que hi havia era que es presentessin molts interessats que no reunissin les condicions, i els membres de la junta ha comprovat com «aquells que l’any passat van sortir, però que havien de quedar fora, enguany no han vingut a apuntar-se». Fet que Bosch atribueix a una major «conscienciació» per part de tots i «molts han trobat que no els tocava» participar en la festa.

Quant al descens del nombre de cavallers, que passa, en un any, de 211 a 170 (i qualcun més), el caixer pagès ho atribueix, precisament, a aquesta renúncia personal que han fet alguns i «també n’hi ha uns quants que paren dol».

Una qüestió que genera un contrast té a veure amb «l’estructura agrària que molts hem conegut i que era el que sostenia Sant Joan». I és que el nombre d’explotacions en actiu va decreixent, mentre que el nombre de cavallers ha anat augmentant.

En aquest sentit, Toni Bosch veu com «el camp va en una direcció que no és agradable» i a poc a poc s’imposa un model amb «nous terratinents que compren llocs» i «barata la manera de dur les finques». Són propietaris que modernitzen les explotacions i sovint incorporen més personal. «Si abans, en un lloc hi havia l’amo i un missatge, ara hi poden haver quatre jornalers». Per açò, veu com la vida al camp canvia, com també «ho fa Sant Joan, amb molta gent, molt de negoci; la festa canvia; els cavalls han baratat; la gent ha canviat; les responsabilitats han canviat, de l’Ajuntament, de les cases que fan entra, del caixer senyor; ja res no és igual», conclou amb cert to malenconiós.