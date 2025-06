Veu la llum el nou anunci d'Estrella Damm: aquests són els protagonistes i escenaris de Menorca

Estrella Damm ha donat aquest dimecres la seva benvinguda a l'estiu amb la publicació de la seva nova campanya Mediterràniament. «El mateix de sempre» és l'anunci que ret homenatge als estius de sempre, als moments compartits amb aquells que més estimem, al paisatge, a la cultura i a la gastronomia del Mediterrani. Un reconeixement als petits plaers de cada estiu que s'ha gravat amb cares conegudes del món de l'actuació i la joieria a diverses localitats de Menorca i de la costa catalana.

La Plaça Constitució de Maó, una finca particular propera al poblat de Binissafullet, Es Murtar, Binissafúller, Es Migjorn Gran, Cala Mitjana, Sa Mesquida, Calesfonts i Punta Prima són alguns dels escenaris on els protagonistes de l'anunci recreen la història de cinc amics que decideixen tornar a passar l'estiu junts. Un altre estiu fent «el mateix de sempre», amb la mateixa companyia i als mateixos llocs, creant tot un univers d'emocions i records compartits amb què els llaços s'enforteixen.

La idea original d'Oriol Villar, dirigida per Nicolás Méndez, pren forma amb l'actuació de les joves promeses del cinema Quim Àvila, Pol Hermoso, Ariadna Llobet, Blanca Parés i Albert Salazar. Els cinc actors protagonitzen l'anunci amb els seus companys de professió Quim Gutiérrez i Georgina Amorós. La plantilla de cares conegudes es completa amb els fundadors de la marca de joieria masculina TwoJeys, Biel Juste i Joan Margarit.



Qui posa ritme a «El mateix de sempre» són Josep Montero, cantant d'Oques Grasses, i Rita Payés, amb la versió del tema «Another Sunny Day», de la banda escocesa Belle and Sebastian, produïda per Arnau Vallvé especialment per a l'ocasió.

Amb aquest són ja cinc els anuncis que Estrella Damm ha gravat a Menorca per promocionar la seva campanya publicitaria Mediterràniament. El primer, «Sant Joan», es va publicar el 2010 i acumula 8,4 milions de visites al canal oficial de la marca a YouTube. El segon anunci amb accent menorquí és el del 2018, «Cyrano», amb Alberto Chicote i Anna Castillo com a protagonistes. A aquest segueix el del 2021, «Amor a primera vista», que va incloure la popular cançó «A veure què passa» de Rigoberta Bandini i la participació destacada de Mario Casas. L'any passat Menorca va repetir com un dels escenaris més destacats d'un dels anuncis més esperats de l'estiu amb «Estiu'78». Enguany, la cervesera catalana va gravar les escenes de «El mateix de sempre» a Menorca a principis de maig.