Els cavalls de Sant Joan podran fer al final dues tandes seguides però amb control veterinari

Amb la voluntat de preservar la tradició i vetlar per la salut dels cavalls, la Junta Municipal de Sant Joan ha rectificat finalment i permetrà que els cavalls facin dues tandes consecutives. Açò sí, sempre serà sota control veterinari, per a garantir el benestar animal.

Aquesta era una de les qüestions que havia creat cert desencant entre el col·lectiu eqüestre, ja que no és estrany que, en una finca, dos cavallers comparteixin cavall en tandes consecutives. Així, davant la prohibició que s’havia establert, la Junta Municipal ha atès la petició, però exigint un seguiment veterinari. Així ho exposava ahir la regidora de Festes, Esther Mascaró, qui entén que, si hi ha una garantia pel bé del cavall «es podran fer dues tandes seguides, perquè n’hi ha que són més fluixes, però en cap cas se’n podran fer tres seguides» amb el mateix exemplar.

Arena i nombre de cavallers

Aquesta va ser la darrera reunió de l’òrgan municipal, i va servir per a informar que l’Ajuntament comprarà més arena per distribuir pels carrers del poble. Així, s’incrementa un 25 per cent el volum que s’escamparà, passant de 100 a 125 tones de sorra. Sobre l’arena, indicà Mascaró que es farà una prova pilot, de regar els carrers els dos matins, de dia 23 i dia 24, i que se’n posarà més quantitat en determinats punts.

Sobre el descens del nombre de cavallers que hi ha hagut enguany en les inscripcions, la regidora considera que no és atribuïble a les limitacions imposades. El Dia de Sant Joan dematí «seran 81 i el límit era de 80» i «en les altres dues tandes no s’arriba als 130», fet que hauria permès que més cavallers s’haguessin apuntat. Així, recordà que hi ha famílies que paren dol i també cavallers als quals se’ls han mort recentment els seus cavalls.

Per altra banda, des de l’Ajuntament de Ciutadella valoren molt positivament que «moltes cases estan fent assegurances, han trobat la possibilitat de fer-ne alguna que els surt molt bé». Açò s’interpreta «com una bona notícia, perquè dóna la sensació que la gent, a poc a poc, va sent conscient de la responsabilitat que és obrir una casa per Sant Joan».

«És cap aquí que hem d’anar, tothom pot ser responsable de coses i tots hem de ser conscients de quines ens toca a cada un; l’Ajuntament es responsabilitza de moltes, el caixer senyor d’altres».

Bombers

Les completes a l’ermita de Sant Joan de Missa tenen cada vegada un major seguiment. Un fet que no passa desapercebut en el pla director de Sant Joan, on es contempla que enguany s’hi puguin desplaçar fins a 4.000 persones. És un volum molt important, amb molts vehicles implicats, que pot dificultar l’accés dels bombers si es produís qualsevol incident en la zona i en la costa sud del terme. Per açò, hi haurà efectius dels bombers i també un dron, que oferirà imatges en directe al Centre de Coordinació Operativa Local (Cecopal).

Per a la regidora de Festes per Sant Joan «tot s’està sobredimensionant i s’ha de controlar» per a garantir la seguretat de tothom.