La revista de les festes de Sant Joan, la cita d'Es Diari amb Ciutadella

La celebració festiva de Sant Joan de Ciutadella abasta tants aspectes, dimensions, protagonistes i espais que genera, cada any, noves mirades i continguts inèdits.

Aquesta diversitat de temes i personatges fa possible l’edició d’una publicació que recull, de manera monogràfica, les novetats i desvetlla els caires més sorprenents de la festa. Així sorgeix la Revista Sant Joan 2025 editada pel «Es Diari MENORCA», que ha enllestit la redacció amb coordinació de textos a càrrec del periodista Joan Juanico. En conjunt, són 84 pàgines impreses a Gràfiques Menorca, els obradors del rotatitu insular.

Aquest divendres els subscriptors d’Es Diari la rebran gratuïtament i, a la vegada, es posarà a la venda a les llibreries de Menorca.

Les vivències del 2024

La revista ofereix les vivències dels membres de la Junta de Caixers durant el primer any del seu bienni. Cadascú explica l’experiència de la festa de 2024 i com s’han preparat per al 2025.

També coneixerem la preparació i l’ambient de Sant Joan a Torralbet, el lloc on hi treballa i on hi viu la família del caixer pagès de migjorn, Joan Pons Pons, que s’encarrega d’aportar l’anyell per al Diumenge des Be. L’amo de Torralbet i els seus fills són el caixer pagès, s’homo des Be, el descarregador i quatre cavallers de la qualcada.

Joan Gomila Camps, en Gumi, és l’autor de les carotes ‘a l’antiga’ que seran esbrellades als Jocs i ses Corregudes des Pla. Desvetlla els seus sentiments en pensa i dibuixar els vuit personatges del 2025.

La representació de «Foc i fum», que dirigeix Miquel Fullana al Teatre Salesià, motiva un altre reportatge amb els actors i actrius que donen vida als personatges creats per mestre Joan Benejam en aquesta popular obra.

Aquesta Revista Sant Joan 2025 s’enriqueix amb les plurals valoracions i aportacions literàries -narracions i poemes- del bisbe Gerard Villalonga, Pau Faner, Sili Pons, Joana Bagur, Francesc Carreras, José Mª Pons Muñoz, Toni Català, Esteve Barceló, José Mª Anglada Vidal, Anna Maria Ticoulat, i Iosune Arriarán.

Gaudirem amb els reportatges sobre Tònia Fedelich, filla i neta de cavallers; el llibre d’Antoni Pons Marquès sobre «Allò que J. Pons Lluch no va dir de les festes de Sant Joan i altres herbes»; Juan Luis Fedelich, de sa Barraca, que no surt a sa qualcada per motius de salut; Toni Pons Febrer, l’amo de Toc Lluch; Joan Florit, una vida amb l’ambulància; Teresa Martín Sureda, clarinetista a la Banda de Música; el poemari «Alens de festa», de Guillem Benejam; les camisetes d’Estrella Damm per a les festes d’enguany; Briquette Shane, sudafricana resident a Ciutadella: la dietista de la ‘Juaneda’ Angie Ramos; Andrea Bravo, que fa setze anys que viu a la Florida; les vivències del salesià Joan Camps com a caixer capellà; i la cançó amb esperit, de Pep Gener.