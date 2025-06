Beatplasticpolution: com reciclam els residus plàstics a Menorca?

El 5 de juny se celebra el Dia Mundial del Medi Ambient. Establert per primera vegada per l’Assemblea de Nacions Unides el 1972, aquesta data serveix cada any per invocar les grans problemàtiques i causes mediambientals que afronta el nostre planeta.

Enguany, el Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA) alça la veu davant la creixent evidència científica sobre els efectes de la contaminació plàstica i ens convida a transformar la nostra relació amb el plàstic: a rebutjar-lo, reduir-lo, reutilitzar-lo, reciclar-lo i, sobretot, a repensar-lo per construir un futur més net i sostenible.

Des del Consorci de Residus i Energia de Menorca volem aprofitar aquesta data per aportar dades i informació sobre com es gestionen els residus plàstics a Menorca, més concretament la fracció d’envasos lleugers, i quin és el resultat d’aquesta gestió.

Cada any es produeixen més de 400 milions de tones de plàstic a nivell mundial i es creu que la meitat d'aquest material es concep per a una vida útil d'un sol ús. Aquesta gran proliferació de plàstic per a tota mena de productes de consum fa que sigui una fracció molt abundant a les nostres llars. És necessari reduir l’ús d’aquest material, i gestionar els residus produïts per al seu reaprofitament o reciclatge. Com gestionam els residus plàstics a l’illa?

Preparació per al reciclatge a Milà

Tots els residus de la fracció d’envasos lleugers que es recullen separadament a Menorca arriben a l’Àrea de Gestió de Residus de Milà. En aquestes instal·lacions és on aquesta fracció se separa els diferents materials que la componen per al seu posterior reciclatge.

Dades de recollida i gestió

Com cada any, el Consorci de Residus i Energia de Menorca publica la memòria anual de residus , que recull les dades del servei de recollida i gestió de tots els residus generats a Menorca durant un any.

Els resultats de la darrera memòria, corresponent a l’any 2024, confirmen una millora generalitzada de les xifres de reciclatge de totes les fraccions de residus gràcies al porta a porta. Per als envasos lleugers, concretament, aquesta millora es xifra en un increment d’un 30,76% de la recollida separa d’aquesta fracció.

Si posem nombres a aquest increment a Menorca, durant el 2024 es van recollir un total de 3.845,89 tones d’envasos, quan el 2023 aquesta xifra va ser de 2.941,25 tones. Per tant, l’any passat 3.854,89 tones van arribar a Milà per al seu tractament diferenciat. Quin ha estat el resultat d’aquesta gestió?

Tal com s’explica al vídeo, la gestió d’aquesta fracció a les instal·lacions de Milà permet separar i recuperar els diferents materials que la componen per enviar-se a reciclar: plàstic PEAD, plàstic PET, envasos fèrrics, plàstic film o PEBD, alumini, tetrabrics o plàstic mescla.

L’any passat, 2.255 tones d’aquests diferents materials es van enviar a reciclar a diferents plantes de reciclatge distribuïdes per tot l’Estat. Queden pendents d’enviar i ja embalats i preparats per al seu enviament 453 tones d’envasos, i 560 tones estan pendents de classificar a Milà. La suma d’aquestes tres quantitats dona el total d’envasos recollits i gestionats per al reciclatge, un procés que té un rendiment del 85% si comparam envasos recollits i gestionats.

Quin destí tenen els envasos preparats per reciclar?

Segons el material, els envasos tractats i embalats a Milà s’envien a diferents plantes de reciclatge de tot el país, on aquests envasos es converteixen en matèria primera per a l’elaboració de nous envasos o d’altres productes d’ús. A la següent gràfica es pot consultar el destí i la quantitat enviada a cada empresa recicladora.

Tot aquest procés de recollida, tractament i reciclatge només és possible gràcies a la implicació de la ciutadania, que pren una decisió conscient i compromesa quan separa els residus plàstics.

En el Dia Mundial del Medi Ambient, el Consorci de Residus i Energia de Menorca fa un agraïment especial a totes les persones que han pres la decisió d’abordar la problemàtica del plàstic, però a la vegada fa un advertiment: les dades mostren que encara hi ha un marge molt gran de millora a Menorca quant a separació d’envasos per al reciclatge, atesa la gran quantitat d’envasos que es detecten encara a la fracció resta. Podem fer-ho millor.