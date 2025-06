Sant Tomàs es mobilitza per un mar sense plàstics

Next

Arran de la setmana del medi ambient, l’aliança Plastic Free Menorca va organitzar, juntament amb Set Hotels, una jornada recollida de plàstics a la platja de Sant Tomàs. L’objectiu no va ser un altre que conscienciar a turistes i residents de la importància de no contaminar, així com el valor del reaprofitament i de donar una segona vida als plàstics.