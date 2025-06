Projecció internacional per a l'startup Bivo

L'startup menorquina Bivo, que uneix esport i tecnologia, ha participat aquesta setmana al South Summit 2025, a Madrid. Aquesta fira és una de les trobades internacionals més rellevants en l’àmbit de la innovació i l’emprenedoria.

La presència al South Summit forma part del premi atorgat a Bivo el passat mes d’abril per la Cambra de Comerç d’Espanya. Va ser arran del programa Impulsa Startup, on el projecte va resultar guanyador a escala estatal.

Acompanyats per una delegació de la Cambra menorquina, els cofundadors del projecte, Lluís Vilà i Toni Bota, han viscut una experiència estratègica clau per al creixement del seu projecte. Durant l’esdeveniment, van tenir l’oportunitat de presentar el seu projecte davant més de 400 ponents, 140 inversors internacionals i 100 startups. Va ser un entorn ideal per establir contactes, generar col·laboracions i atreure talent.

De fet, el gerent de la Cambra de Comerç de Menorca, Eugenio Ayuso, va destacar la importància d’aquest tipus d’iniciatives per al teixit emprenedor local: «Estar en un esdeveniment com aquest és molt més que visibilitat: és accedir a una xarxa que pot marcar la diferència en el creixement de les empreses».

En la mateixa línia, des de l’entitat han reafirmat el seu compromís amb el talent local, amb la voluntat de «continuar consolidant un ecosistema emprenedor sòlid».