L’art de pintar ses carotes de Sant Joan des de petits

La família d’Ulisses, Sinforosa, Lolín, Merceditas, Policarpito i Filomena van reviure durant unes hores a Ciutadella, per esdevenir protagonistes del taller de carotes que, de nou, ha organitzat el col·lectiu CerclArt del Cercle Artístic. Va ser així que prop d’una quarantena de persones van reproduir els rostres dels personatges creats pel dibuixant ciutadellenc del «TBO», Marino Benejam.

Enguany es compleixen 50 anys de la mort de Marino Benejam Ferrer (Ciutadella, 1890 - Barcelona, 1975), i CerclArt li ha fet el seu particular homenatge al prolífic autor de còmics. És així que s’han inspirat en els personatges de la família, segurament més famosa de la revista «TBO», perquè els assistents al taller creessin les seves carotes.

Els participants van crear les seves carotes, inspirant-se en els personatges ideats per Marino Benejam, un segle enrere.

Una desena d’adults (en el segon torn) i vint-i-sis infants van participar en l’activitat. Com en Rafa, de 7 anys, qui va gaudir del taller, ja que va poder dissenyar la seva pròpia carota, com les que rompen durant els Jocs des Pla el dia de Sant Joan capvespre. «Ha estat un poc difícil», admetia el jove pintor, satisfet pel resultat i d’emular els pintors que fan les carotes cada any i que ell pot veure «de prop com les rompen, perquè podem anar a un hortal».

També n’Angie i en Sergi van dibuixar la seva carota. Ell té 8 anys i explicava que «ha estat bona de fer, encara que la creu de Sant Joan ha estat més difícil, perquè és més petita». En el seu cas, aquesta no era la primera vegada que participava en aquesta activitat del Cercle Artístic, «venc des de fa tres anys, venc perquè m’agrada dibuixar i perquè, després, puc penjar la carota a la cotxeria de casa», deia orgullós.

Acabades les seves obres, van mostrar-les amb satisfacció, després d’una estona de feina amb els pinzells.

Un altre dels participants va ser en Jaume. Ell també repetia en el taller. «Aquesta serà la cinquena carota que faig», explicava, mentre observava la que estava acabant. «M’agrada molt dibuixar i m’agraden molt les carotes de Sant Joan, les veig per televisió des de casa», deia tot valorant que la pintura acabada de fer «és molt guapa».