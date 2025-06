La vivència del caixer casat en un documental

Després d’endinsar-se en la temàtica santjoanera el 2022, el realitzador ciutadellenc Gerard Fernández ha recollit en un documental les vivències de Damià Moll en el paper de caixer casat, així com de tota la família, la qual, durant uns dies, experimenta les emocions que traspuen des de dins de Sant Joan.

Tot just havia dedicat a les festes de Ciutadella dos breus treballs, el 2022 i el 2023. L’any passat, però, es va presentar una oportunitat que no podia deixar passar, amb el nomenament del seu conco, Damià Moll, com a caixer casat. «Em feia molta il·lusió viure un Sant Joan diferent», fent un seguiment exhaustiu de la festa, per a transmetre com es viu a casa d’un dels protagonistes principals.

Gerard Fernández.

Fernández, a qui li van regalar la seva primera càmera als 13 anys i que durant la pandèmia s’introduí definitivament en el món audiovisual com a professional, va acompanyar a Damià Moll durant tota la festa. «vaig tenir l’oportunitat d’entrar en llocs on no es pot entrar habitualment i veure un Sant Joan totalment diferent, gravant allò que no s’acostuma a veure».

«Estava molt emocionat, és molt diferent viure-ho des de dins, però també molt estressant, gairebé no vaig dormir i havia de planejar-ho tot molt bé i córrer molt per ser on havia de ser en cada moment», admet l’autor del reportatge. «Ho vaig gravar tot sol», tasca gens complicada tenint en compte el ritme de la qualcada. «Vaig enregistrar les tres voltes del Caragol des Born i tenia la bicicleta preparada per anar a Sant Joan de Missa», i «vaig avançar els cavalls pel camí, per arribar abans que ells», recorda. «Va ser molt cansat, a darrera hora ja no podia més», confessa, i per açò «aquest any ho vull viure diferent, amb la família».

A flor de pell

El documental recull les emocions viscudes per Damià Moll i per tota la família, començant per la seva mare, que va confeccionar la buldrafa. És així que apareixen imatges dels preparatius, amb els rostres plens de llum i entusiasme pels dies que seguiran. El Diumenge des Be, primer, i els dies grans, després, ofereixen escenes emotives on prenen protagonisme la resta de caixers i cavallers.

La cinta, sense diàleg i amb una banda sonora formada pels sons de festa, el tambor i el fabiol i una banda sonora seleccionada per a l’ocasió (amb temes de pel·lícules com «Pearl Harbor»), va ser un regal ben particular que l’autor va fer al seu conco, i que tanca amb les imatges del Darrer Toc, la matinada de dia 25, i un seguit d’instantànies de moments especials de la celebració.