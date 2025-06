Kit de supervivència entre els joves de Mallorca i Menorca per no perdre el cap per Sant Joan

Els tallers que formen part del programa consisteixen en informació i consells per no convertir la festa en una experiència desagradable

Informació, consells, recomanacions i elements com ventalls, bosses i taps de got per a prevenir la submissió química es lliuren als aproximadament mil joves que participen els tallers Festes Segures, enguany amb el lema «No perdis el cap».