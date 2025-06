Es Diari i Estrella Damm ja reparteixen la camiseta de les festes

La samarreta de les festes s’ha convertit en tot en un clàssic cada estiu. I això és gràcies, de nou, a la col·laboració entre la signatura Estrella Damm i «Es Diari», fruit de la qual ahir es va començar a repartir la peça en les delegacions del diari a Maó i Ciutadella.

Una cita que va tornar a despertar un gran interès entre els lectors, especialment en la localitat de Ponent, on a mitjan capvespre ja s’havien despatxat prop de 600 unitats. El repartiment de les samarretes va provocar, com és habitual des de fa anys, que els interessats matinaren per a no quedar-se sense ella. A Ciutadella, alguna persona ja esperava a la porta a les 8.15 del matí, quan encara faltaven tres quarts d’hora per a l’obertura de l’oficina. A aquesta hora, la cua ja estava formada per mig centenar de persones.

Una clienta recull la peça a les oficines de Ciutadella. | Josep Bagur Gomila

Una cita a la qual no va faltar un altre clàssic per posar un toc festiu, com Esteve Mercadal Barceló amb el seu fabiol (en aquesta ocasió sense tambor) per animar l’ambientació d’una festa que ja es comença a respirar a peu de carrer. El degoteig de clients interessats a fer-se amb la samarreta va ser continuat durant tota la jornada. Cal recordar que per aconseguir la peça cal lliurar 25 xapes de la marca de cervesa.

El disseny de la samarreta d’enguany és obra de Ricard Jorge. Una proposta en la qual el protagonisme es reparteix entre símbols de la festa de Sant Joan, com els cavalls, la bandera o s’homo des be, acompanyats de l’ampolla de cervesa.

Com és costum, també s’ha fet un disseny diferent per a celebrar les festes estivals de la resta de poblacions de l’Illa.