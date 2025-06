Es reforça l'operatiu a Sant Joan de Missa: se controlarà amb drons i s'esperen 4.000 persones

L’Ajuntament de Ciutadella reforçarà l’operatiu de seguretat a Sant Joan de Missa, on l’afluència, majoritàriament tranquil·la de famílies amb fillets, va creixent de forma descontrolada aquests darrers anys. El passat s’hi comptabilitzaren unes 2.000 persones arribades en 400 cotxes i es calcula que almenys un miler més hi accedí en bicicleta, en moto o a peu, al costat de la qualcada. Enguany la Policia Local hi posarà dos agents més i sis vigilants privats davant la previsió que s’hi puguin arribar a concentrar un màxim de 4.000 persones.

També s’ha contractat una empresa de drons per poder tenir imatges en directe de tot el recorregut de la qualcada fins a l’ermita i s’activaran dues dotacions dels parcs de bombers de Menorca i de la brigada de l’Ibanat (Institut Balear de la Natura) per poder actuar amb urgència si es declarés cap foc a la zona.

«Tenim referències d’usuaris i del Bisbat del descontrol que hi ha, fruit de la gran aglomeració de gent que s’hi concentra, i necessitam comptar amb una visió directa», raona el cap de la Policia Local i del pla de seguretat de Sant Joan, Diego Pastrana. «No pots tenir concentrades 4.000 persones a una zona amb rostoll i per on, a més, passen els cotxes que van i venen de les platges verges del sud», afegeix. Així que rebre al centre de coordinació (CECOPAL) les imatges directes de la marxa de la qualcada i de com es desplega la gent per l’entorn garanteix que es pugui fer una ràpida intervenció, si es necessita.

«Imagin que la massificació d’altres actes ha empès molta gent a venir», diu Joan Camps, rector i director de la casa de colònies que, des que en 2021 es va fer càrrec del recinte, ha notat com l’afluència no atura de créixer. «Des de ben prest, damunt les 4, ja hi monten taules i cadires, fan la bereneta, hi veuen arribar els cavalls i, després, n’hi ha que es queden fins les 11 de la nit, quan els cavalls ja s’han anat i el camí està desocupat. No és res que faci nosa, al contrari, però està clar que es requereix d’un major control i seguretat», apunta.

Visió global

El prevere assegura que el Bisbat no s’ha queixat expressament de la situació, però sí que, «en el decurs de les reunions de coordinació i del diàleg constant que mantenim amb l’Ajuntament, hem coincidit en la necessitat d’actuar-hi. Les imatges dels tres drons, tant dels accessos al pàrquing com del pati, ens permetran tenir una visió global i poder analitzar i decidir així molt millor les mesures que convé prendre en endavant».

Voluntaris

Igualment, destaca Camps, la quinzena de voluntaris que la Diòcesi mou amb motiu del cant de vespres a Sant Joan de Missa també ajudaran a reforçar l’operatiu de seguretat. «És d’agrair la gran feina que fan i com renuncien a una part de la festa per ajudar-nos a que tot estigui més organitzat», afirma. «Aquests dies, de fet, ja estan fent hores per emblanquinar l’ermita, posar oli a les portes i estar al cas de tot el que faci falta».

Inicialment, el Consistori havia deixat fora Sant Joan de Missa de l’assegurança municipal que cobreix els riscos dels integrants de la qualcada i de tots els efectius de seguretat però, després de reunir-se amb el mateix Joan Camps i amb les monges clarisses, es va acordar incloure-hi l’ermita, així com el pati de Santa Clara. Es consideren espais tradicionals de la festa.