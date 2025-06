‘Foc i Fum’ ja repica a l’escenari de Calós

Al Teatre de Calós tot està a punt per a l’estrena d’avui, a les 20.30 hores, de «Foc i Fum», la sarsuela santjoanera que dirigeix enguany Miquel Pau Fullana, i de la qual se’n faran cinc funcions, inclosa la versió reduïda per a la gent gran. Els primers a conèixer els detalls del muntatge d’enguany van ser els alumnes de sisè de Primària de Ciutadella, els quals van gaudir de l’espectacle, molts d’ells per primera vegada.

La possibilitat d’acostar als escolars l’obra costumista de mestre Joan Benejam i Francesc Rosselló, esdevé, per a molts d’ells, el primer contacte amb aquesta història que transcorre durant les festes de Sant Joan.

Així ho expressava ahir el director teatral, Miquel Pau Fullana, satisfet per haver copsat l’interès dels infants durant les més de dues hores que dura la funció, entre l’acció i els canvis d’escenografies.

Un gran equip

Les novetats principals d’enguany estan en els dos papers principals, en Bartomeu de Son Tica que interpreta Kevin (Toni Coll), i Francisca, que fa Laura Fernández.

Precisament, sobre ells destacava Fullana que «seran tota una sorpresa per al públic». Són dos artistes que treballen fora de Menorca, el primer, poc avesat a la lírica, a València, i molt centrat en espectacles musicals. I Fernández a Barcelona, com a soprano i professora de cant.

Els acompanyen artistes amb experiència a «Foc i Fum», com Toni Riudavets, que es fica en la pell de l’emblemàtic Carrelet per vint-i-sisena vegada, o Pedro José Marquès, que repeteix com a Rafel (ja ho va fer el 2021). Miquel Salort és l’amo en Joan, son pare de na Francisca; i Sílvia Bosch interpreta na Maria. El jove Lluís Pons també repeteix com a Perico, i David Lorente i Carlos Llufriu fan els papers més còmics de l’obra, els guàrdies civils.

Fullana valorava positivament les proves de dijous, «per ser un assaig general va anar massa bé, van estar tots molt correctes i només hem d’acabar d’ajustar unes cosetes» perquè tot surti com té pensat. «També en l’apartat musical s’està fent una bona labor amb Joan Mesquida en la direcció», destacà el director d’escena.