Les pantalles gegants de Sant Joan, enguany sense imatges d’IB3 si es manté la vaga

L’Ajuntament de Ciutadella ha contractat, com cada any, la instal·lació de dues pantalles gegants a la plaça des Born i a la plaça Nova perquè la gent pugui seguir els principals actes a distància, un fet que ajuda a la descongestió. Aquestes pantalles reben el senyal de IB3. Si es manté la vaga de treballadors de la televisió pública les pantalles no serviran.

Serveis mínims

Llorenç Ferrer va remetre una carta al director general d’IB3 Josep Codony per demanar uns serveis mínims durant les festes. Aquests serveis mínims haurien de permetre cobrir el primer toc de fabiol, el caragol des Born i els jocs des Pla. Explicava l’alcalde que no només es tracta que les persones que no poden sortir de casa o les que viuen fora de Ciutadella puguin veure la festa, sinó que la retransmissió dona senyal a les pantalles gegants a la places des Born i Nova, un fet que evita que més gent intenti estar present en els escenaris festius. Aquest factor forma part del pla de seguretat de Sant Joan, ja que ajuda a descongestionar el centres de la festa. Sense pantalles, els aforaments màxims s’esgotaran abans que altres anys.

Llorenç Ferrer insisteix en el fet que «respectam al màxim el dret de fer vaga que tenen els treballadors». Però, per altra banda, l’Ajuntament aporta una quantitat econòmica a IB3 per la retransmissió i a més posa a disposició els serveis municipals per a facilitar totes les gestions sobre ubicacions i infraestructures, fins i tot facilita uns generadors per garantir la potència suficient.

Ahir, el batle i el director general d’IB3, Josep Codony, van parlar per telèfon per intentar trobar possibles solucions, en el cas que la vaga es mantingui. Una de les possibilitats és que una productora externa enregistri les imatges i sigui possible donar senyal a les pantalles gegants i, per tant, es compleixi l’objectiu de descongestionar els espais centrals de la festa.

Tot queda pendent dels canvis que es puguin produir en les negociacions laborals i de les opcions tècniques alternatives que es puguin plantejar.