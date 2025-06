Tallers per aprendre a enamorar-se de la mar

Cap a final del mes de juny més de noranta-cinc fillets i filletes de diferents escoles de l’Illa hauran participat en els tallers educatius «Observar per estimar», una iniciativa del GOB-Menorca, amb el suport de Menorca Preservation i la Fundació Marilles, que persegueix enfortir la connexió entre la ciutadania -especialment els fillets i filletes- i la mar.

Aquesta primera edició del projecte «Observar per estimar» té una acceptació molt positiva, donat que actualment prop de setanta joves de diferents municipis de l’Illa han participat en les activitats, havent obligat a incrementar l’oferta inicial de places inicial.

Les activitats s’han celebrat en dues platges situades als extrems est i oest de l’Illa, com són Binibèquer, a Sant Lluís, i Algaiarens, a Ciutadella. El projecte contempla en les pròximes setmanes les dues restants sessions del cicle de tallers, que tindran lloc a dues platges al nord i al sud, com Arenal d’en Castell, as Mercadal, i Cala en Porter, a Alaior.

El projecte contempla tallers educatius per enfortir la connexió entre els infants i la mar.

Teoria i pràctica

El GOB informa que diferents tallers que combinen activitats teòriques i pràctiques a la vora del mar permeten als infants el descobriment en primera persona de la riquesa i la complexitat dels ecosistemes marins. En aquest sentit, assenyala que estimar la mar implica comprendre la fragilitat de l’equilibri que garanteix la vida en aquest medi, «quan ens hi endinsem és imprescindible una actitud curosa i pausada i per açò aquesta iniciativa aposta per fomentar una observació atenta i respectuosa de l’entorn marí, evitant el contacte directe amb els organismes, i promovent actituds de contemplació activa que s’allunyin de l’explotació».

A través del coneixement de les espècies que hi viuen i les repercussions que s’hi donen pel que es fa en terra, «els participants entenen que la salut del medi marí també depèn de l’ús que fem del territori i dels nostres hàbits quotidians», assegura l’entitat ecologista.

La creació d’una consciència col·lectiva que valori, defensi i protegeixi els ecosistemes marins i el litoral de l’Illa és, amb una mirada a mitjà i llarg termini, l’objectiu del projecte «Observar per estimar».

Necessaris

El coordinador de Medi marí del GOB-Menorca, Víctor Carretero, assegura que «les activitats que formen part d’aquests tallers educatius són molt necessàries per aprendre a observar, des d’una posició relaxada, els meravellosos ecosistemes marins que ens regala l’Illa».