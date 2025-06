Vicent Marí Catchot, pregoner de les festes de Sant Jaume 2025

Les festes de Sant Jaume 2025 ja tenen pregoner. Serà Vicent Marí Catchot qui donarà el tret de sortida a les celebracions el proper 19 de juliol. La seva acceptació va arribar, fidel al seu estil, a través d’un diàleg glosat amb el batle Lluís Camps, que va culminar amb unes paraules que reflecteixen el seu entusiasme i compromís: «Sí que seré es pregoner / i serà un orgull i un deure».

Nascut el 1982 i vinculat tota la seva vida a Es Castell, Vicent Marí és actualment el director del CEIP Àngel Ruiz i Pablo, escola on també va cursar l’EGB. No només és conegut pel seu paper com a docent i director, sinó també per la seva intensa relació amb la mar, la seva passió per l’horticultura i la seva dedicació a la glosa, forma d'expressió que s’ha convertit en una part fonamental de la seva identitat. De fet, ha guanyat diversos campionats de glosa i, el 2024, es va proclamar guanyador del Catalunya Freestyle, un certamen de rap improvisat en català.

Vicent Marí ha viscut sempre amb intensitat les festes de Sant Jaume: «Som molt Sant Jaumer, molt», afirma. La seva vinculació emocional amb aquestes dates, els gegants, els cavalls, les revetlles i el jaleo el fan especialment idoni per assumir el paper de pregoner i transmetre l’esperit i l’orgull de tot un poble.