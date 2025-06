Aposta cultural pel Convent de Sant Diego

L’Ajuntament d’Alaior ha constituït aquesta setmana la Comissió de Seguiment de la Gestió del Convent de Sant Diego, un òrgan clau per reforçar la coordinació institucional i garantir la continuïtat del projecte cultural que es desenvolupa en aquest espai patrimonial. A la sessió hi van participar representants de les tres administracions implicades en la seva gestió i finançament: el Govern balear, el Consell Insular de Menorca i el mateix consistori.

La creació d’aquesta comissió es produeix després de la signatura de l’acord de cessió d’ús del convent a l’Ajuntament per part de l’Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB), amb una durada de deu anys.

Més d’11.000 visitants

Durant la primera reunió es va presentar la memòria econòmica i d’activitats de l’any 2024. Aquesta recull que el Convent de Sant Diego va acollir un total de 10.642 visites a les exposicions temporals i 963 visitants a les mostres permanents, El calçat de Menorca, de l’artesania a la indústria i L’essència de Menorca.

D’igual manera, la memòria de 2024 «escenifica» que la programació cultural del darrer any ha estat «diversa i constant»: des de les exposicions D-Dones, Black Venus is Back, East to West, Els marges no van créixer sols o Veus silenciades, fins a activitats com presentacions de llibres, cinema a la fresca, concerts, showcookings, glosats o jornades com Dona i lideratge i Cómete Menorca. A més, s’hi van dur a terme propostes formatives i escolars, com l’audició de cant i flautes o el Concurs Jove Xef Menorquí.

En el marc de la reunió, també es va informar sobre l’estat actual del reglament del futur Consell Social del Convent.

Per la seva banda, el batle d’Alaior, José Luis Benejam, va definir la comissió com «una eina necessària per garantir la continuïtat del projecte cultural del convent» i va destacar que la memòria de 2024 «demostra una aposta ferma per la cultura, amb propostes accessibles, de qualitat i obertes a tota la ciutadania».

Finalment, les tres institucions van coincidir a remarcar l’esforç conjunt i la voluntat de continuar sumant per consolidar el Convent de Sant Diego com un equipament cultural viu, arrelat al territori i obert a la creació, la difusió artística i la participació ciutadana.