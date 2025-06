Un conte per explicar l'origen de les festes de Sant Joan als més petits

Na Buida és una avellaneta amb una missió molt especial: explicar l’origen de les festes de Sant Joan als veïns més petits de Ciutadella. Ella és la protagonista del nou llibre infantil L’origen de les festes de Sant Joan, escrit per Majo León i il·lustrat per Gemma Contreras. La publicació, editada per l’Ajuntament de Ciutadella conjuntament amb el Museu de Can Saura, es va presentar ahir al pati del centre cultural.

Una eina educativa

El conte, concebut com una eina interactiva i lúdica, neix d’un projecte didàctic impulsat des del museu amb l’objectiu de transmetre el patrimoni festiu a les noves generacions. Tal com explica l’autora, Majo León, també directora del museu, la iniciativa parteix d’una mancança detectada arran del treball educatiu del centre: «Vam veure que els infants coneixen poc les festes de Sant Joan i vam proposar a l’Ajuntament fer un llibre que els apropés a la celebració d’una manera amena i fàcil d’entendre».

Per construir el relat, van partir del material que ja havien recollit i utilitzat en una exposició anterior del museu de Can Saura dedicada als orígens de la festa. El repte, tal com apunta León, va ser adaptar tot aquest coneixement al públic infantil: «Sabíem que el llenguatge seria clau si volíem que els més petits poguessin entendre la història i endinsar-se en els seus orígens».

L’avellaneta Buida és la protagonista de la història.

Per això, el conte combina text i imatge, fent més accessible el relat: «La feina de na Gemma Contreras ha estat fonamental; com a dissenyadora i dibuixant, ha sabut completar les explicacions visuals d’un contingut que podia resultar dens».

Les dues autores ja havien col·laborat el 2023 amb Ciutadella vella per a infants, una altra publicació adreçada al públic familiar. Aquesta experiència prèvia va ajudar-les a encarar amb més seguretat aquest nou llibre, que, segons León, exigia «un fil conductor que aportés cohesió i també un toc d’humor». D’aquesta premissa va néixer na Buida, un personatge que, tot i generar alguns dubtes inicials, va acabar esdevenint el punt diferencial del relat: «Volíem fugir dels protagonistes típics i crear una figura amb personalitat pròpia. En una reunió amb el Departament de Cultura va sorgir la idea de l’avellaneta, tot i que no sabíem quin recorregut podia tenir».

Na Buida representa una visitant que arriba amb ganes de conèixer les festes i que decideix quedar-se a Ciutadella. Amb ella, els infants no només descobreixen els orígens de Sant Joan, sinó també un element simbòlic de la festa, com les avellanes, introduïdes al segle XX. «Fins i tot molts adults desconeixen que la festa es remunta al segle XV, no s’han plantejat mai quin és el seu origen o han oblidat el seu caràcter religiós», remarca León.

A la seva dimensió didàctica, s’hi afegeix la voluntat de crear vincles entre infants, famílies i cultura popular. Com apunta l’autora, el llibre està pensat perquè es llegeixi en família: «És una manera de compartir experiències i fer-los partícips de la festa».

Així, L’origen de les festes de Sant Joan es presenta com una eina lúdica i educativa que convida els més petits a endinsar-se en una celebració tan arrelada i identitària com és Sant Joan. «Creiem que aquesta és la millor manera d’apropar la festa a les noves generacions, que se sentin lligades emocionalment al seu significat i que, com no podia ser d’una altra manera, en coneguin els seus orígens», conclou León.