Un pont gastronòmic entre Mallorca i Menorca

Joan Nadal i Pep Ferragut | Ratjada amb escabetxo de taronja

Han cuinat la Rajada amb Escabetxo de Taronja. Els filets de rajada es presenten recargolats en farcellets acompanyats de col-flor, ceba i bastanaga saltejades i salpebrades. L’escabetx és una tècnica culinària mil·lenària que, a més de resultar ben gustosa, ha permès de conservar provisions amb peixos com llampuga, gerret, sorell o rajada.

Miquel Mariano Vadell | Conill amb figues, com ho feia s’àvia

Ha cuinat el Conill amb Figues. Una recepta que ja feia s’àvia i es continuà servint a Ca n’Aguedet. Ell hi veu una influència britànica en la mantega com a ingredient, potser incorporat a la recepta tradicional. El consum del conill ha estat primordial entre la pagesia, però no exclusivament. Per les festes de sant Martí el batle des Mercadal aixecava temporalment la veda del conill per tal que la gent pogués caçar els conills de ses festes. El darrer batle que decretà aquesta singular ordenança municipal va ser Fermín Gomila, que ho va ser entre 1979 i 1983. El conill es cuinava amb pebre, amb salsa de tomàtic o amb figues, seques o confitades segons la disponibilitat.