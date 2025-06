Lorenzo 'Nensi' Jover: «El Bananas es mucho más que un bar»

Con la jubilación a la vuelta de la esquina, Nensi mira al futuro con ilusión, pero también sabe que después de tantos años de trabajo va a echar mucho de menos a la familia del Bananas. En un viernes por la mañana, con el habitual bullicio de los bares con vida, se toma un descanso para hablar de un negocio que es gran parte de su vida.

¿Cuánto tiempo ha estado detrás de la barra?

—Entre unas cosas y otras he trabajado unos 45 años en la hostelería. Es una profesión que me viene de familia, ya que mis padres llevaban el bar restaurante Aurora, donde empecé a los 14 años cuando terminé el colegio.

Una trayectoria en la que el Bar Bananas ha sido clave. ¿Cómo entra ese negocio en su vida?

—Era de mi tío y yo, que tenía antes un bar pequeñito, Son Expedito, le comenté que me interesaba su local. Lo hablamos y acordamos el alquiler hace ahora 35 años. Lo que no sabemos es a qué se debe el nombre, ya estaba cuando entramos y nos quedamos con él.

Y así seguirá, porque se jubila pero el negocio continúa como siempre…

—El negocio sigue en otras manos y no va a cambiar nada. Lo traspasamos hace un tiempo, pero mi hermano Bernat y yo hemos seguido trabajando igual.

Supongo que en el Bananas han formado también una gran familia en Ciutadella…

—Conocemos mucha gente y hemos hecho muy buenas amistades a lo largo de todos estos años. Pero no solo en Ciutadella, sino también con mucha gente que viene de fuera. Algunos me suele decir eso de «si no pasamos por Bananas, parece que no hemos ido a Menorca». Hay gente que no la sacas de aquí ni con un cubo de agua (risas). Con los clientes de fuera siempre escucho eso de «el año que viene volveremos», y vuelven. Hay algunos que repiten desde hace 15 años.

De alguna forma es un bar de los que quedan pocos.

—Sí, esa es la esencia que me gusta, la de los bares de toda la vida. Un bar de cada día, con gente de aquí y de allá. Estar en un lugar en el que nadie se siente un extraño. Creo que la gente se siente a gusto aquí, es un lugar con magia.

¿Cuál diría que es el secreto del éxito del Bananas?

—El personal, el servicio, el trato a la gente y hacer sentir al cliente como en casa, que sea como un amigo. Y luego, por supuesto, el producto con el que trabajamos. Podríamos decir que el Bananas es mucho más que un bar. Hay algunos que dicen «aquí está mi oficina» y otros «esta es mi segunda casa».

¿Qué tapa es la estrella o u cuál acostumbra a recomendar?

—La estrella es la sepia en salsa, pero también la lengua con alcaparras, las albóndigas… Lo típico, es cocina de antes, de chup-chup, de poc a poc.

¿Cuál es el mejor recuerdo que se lleva de todos estos años de trabajo?

—Como reconocimiento, cuando en 2015 nos dieron el premio al mejor gastrobar de Menorca. Cuando me jubile echaré de menos estar detrás de la barra, pero vendré a ratitos. Soy adicto al Bananas. Además, sin trabajar yo no puedo estar.

¿Y qué va a hacer con su tiempo libre?

—Lo primero vivir un poco la vida que no he vivido.

Una trayectoria, supongo, con altibajos…

—Al principio fue muy duro, cuando no había un alma aquí dentro. Pero poco a poco fue arrancando, organizando conciertos, alguna fiesta, por Sant Joan hacíamos un jaleo de asnos… Íbamos haciendo cositas para que se hablara del Bananas. Lo bueno es cuando la gente llegaba se quedaba, y al final creo que actualmente es uno de los bares más emblemáticos de Ciutadella.