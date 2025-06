Les festes de Sant Joan escalfen motors a Binigarba

Cada dia que passa, l'esperit festiu de Sant Joan comença a respirar-se d'una forma més intensa a Ciutadella. I açò és gràcies a l'ambientació que ja es viu a peu de carrer, els preparatius de la brigada municipal i la decoració amb nombroses banderes que des de fa dies ja pengen de les cases.

Però la festa comença a agafar color també lluny del centre de la ciutat i especialment gràcies a la celebració dels tradicionals replecs, com el que el passat divendres es va dur a terme a la finca de Binigarba. Allà, un bon nombre de persones es van reunir per gaudir de l'ambient i els bots dels cavalls. El preludi d'una festa gran que aquest any es viurà d'una forma més intensa, sense pausa des del proper diumenge, Dia des Be, fins al 24 de juny.