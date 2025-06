La festa comença a agafar color a Ciutadella amb el blanc dels bens que habiten a Torralbet, el lloc del caixer pagés de Migjorn, Joan Pons Pons, on ahir capvespre es va començar a complir amb els preparatius i protocols previs per a la celebració diumenge que ve del Dia des Be, la primera gran jornada de Sant Joan 2025.

Unes festes, confessa Pons, que d’alguna forma avui dia es viuen «contrarellotge, són dies frenètics, a un ritme en el qual has d’estar al cent per cent». Raó per la qual capvespres com el d’ahir, envoltats d’amics i familiars, la celebració adquireix un to especial, el de gaudir de les coses amb la tranquil·litat que es mereixen.

I amb aquest esperit van ser molts els parells de mans que van col·laborar a fer que dos dels quatre animals seleccionats comencin a lluir el més blanc possible. Amb cura i afecte, els participants es van alternar per a començar amb els preparatius. Un protocol molt definit en el qual tal com explicava la madona del lloc, Maria Antònia Talltavull, l’objectiu de la primera jornada és esbandir a l’animal quantes vegades sigui necessari fins que l’aigua surti el més clara possible.

Un procés en el qual s’utilitza un producte clau, com el sabó Norit, per a anar aconseguint, a poc a poc, aquest blanc tan desitjat que serà el centre de totes les mirades diumenge que ve. Jornades com les d’ahir es viuen, explica Taltavull, «amb ganes de compartir i molta il·lusió per tot el que està per venir, que seran moments que ens emportarem com a record en el cor per sempre».

Cal destacar que el pes dels animals en aquests moments ronda entre els 38 i 40 quilos. Una xifra una mica superior als de l’any passat, però açò té una explicació, segons apunta l’estimo de Torralbet. La raó és que un any de pluges abundants hi ha hagut més pastures i els animals creixen més del que és habitual.

Alguna cosa que no sembla preocupar el qui serà el gran protagonista de la festa, Llorenç Pons, el jove de 19 anys triat per a ser s’Homo des Be. Mentre subjectava la cornamenta de l’animal al costat de la banyera, i descalç, confessava estar preparat, tant físicament com mentalment, per a afrontar el repte: «Tinc molta il·lusió i ganes de celebrar la festa».