L'objectiu del caixer senyor per les festes d'enguany: puntualitat i unitat

El veritable compte enrere per a la celebració de les festes de Sant Joan coincideix, per a molts, amb la reunió del caixer senyor amb tots els integrants de la qualcada. Una cita que va tenir lloc ahir al matí a Can Salort i en la qual, com és habitual, es va fer un repàs i recordatori de les normes bàsiques de comportament.

En aquesta trobada, el màxim representant de la comitiva, Carlos de Salort Pons, va fer especial èmfasi a unir esforços per aconseguir mantenir la unitat de la qualcada, i com a conseqüència, complir amb la puntualitat i els horaris previstos. Un tema al qual es prestarà especial atenció després que l’any passat s’acumulassin importants retards. Un objectiu en el qual s’ha estat treballant durant les reunions d’aquest any i que, en principi, serà més fàcil d’assolir amb la significativa reducció de cavallers inscrits. Cal recordar que a dia d’ahir, la xifra se situava en 172, volum que podria ser inferior, ja que, tal com va reconèixer ahir el caixer senyor, cada any solen produir-se baixes d’última hora. Noticias relacionadas La festa comença a agafar color a Ciutadella Más noticias relacionadas Durant la trobada, es va transmetre als participants que algunes normes han de ser «molt rígides» per al bon desenvolupament del ritme de la festa, entre les quals es va recordar la prohibició de menjar i beure damunt del cavall. D’altra banda, vist el bon funcionament de l’any passat, es mantindran algunes de les modificacions introduïdes. Entre aquestes, cal citar l’ampliació del recorregut de les corregudes de sa Plaça, que s’estendrà de nou fins a la plaça de ses Palmeres per continuar pel carrer Curniola. Una prova que va acabar donant bons resultats. I pel que fa a les novetats d’enguany, entre les més significatives hi ha que s’incrementarà un 25 per cent el volum d’arena que es tirarà als carrers com a mesura de seguretat. Un tema que s’ha tractat amb l’Ajuntament al llarg de l’any després que el 2024 cridàs l’atenció la gran quantitat de caigudes de genets i cavalls en algunes zones de la ciutat. El caixer senyor va aprofitar ahir l’altaveu de la premsa per demanar a la ciutadania «respecte» per la festa i desitjar que «la gaudeixin al màxim».