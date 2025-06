Més arena de pedrera per seguretat de la qualcada de Sant Joan

L’Ajuntament de Ciutadella escamparà enguany un total de 125 tones d’arena de pedrera que ha adquirit a l’empresari Valeriano Allés, quantitat que representa un increment del 25 per cent de les 100 tones d’arena que sol comprar cada any, segons informa la regidora de Festes Esther Mascaró.

Aquest increment del 25 per cent del volum d’arena adquirit respon al criteri de reforçar la quantitat d’aquest material en les zones on cada any es sol escampar, «per exemple, un dels punts serà davant del Seminari perquè l’any passat es va trobar que n’hi havia massa poca, no és per ampliar zones, sinó per posar-ne un poc més a totes les zones on es posa habitualment, el circuit per on passen els cavalls és el mateix cada any», assegura la regidora.

Es tracta del carrer ses Roques- carrer Sant Cristòfol (de carrer ses Roques al carrer Sant Climent)-Carrer Sant Climent- Entre el carrer Sant Climent i el pati de Santa Clara- Pati de Santa Clara- Plaça Federico Pareja- Avinguda Constitució de carrer Martorell a Plaça Federico Pareja- Carrer Major des Born- Plaça des Born (damunt el pas de vianants central per on fa l’entrada el caixer senyor) - De plaça Catedral fins plaça Nova- Plaça Palmeres- Plaça Artrutx- cantonada carrer Sor Àgueda amb Av. Jaume I el Conqueridor- carrer des Seminari (davant del Seminari).

Quant a la seguretat dels cavalls, Mascaró recorda que antigament les ferradures del cavall eren d’una goma que quasi es gastaven totalment durant les festes i s’havien de posar noves en acabar, però s’aferraven molt al paviment, «avui en dia aquestes ja no es fan, són d’una goma més dura que no es gasta, però llenega un poc més. Quan el paviment és asfalt no llenega i és més fàcil que passi sobre un paviment enrajolat», afirma.

Per altra banda, Mascaró ha confirmat que enguany també estarà operativa l’aplicació per saber la ubicació en temps real de s’homo des be, «atenent que l’any passat va anar molt bé», subratlla.