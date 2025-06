Els infants de l'escoleta des Mussol coneixen el Be de Sant Joan

Un any més, i amb l’objectiu de transmetre les tradicions pròpies, els fillets de l’escoleta Es Mussol, de Ciutadella, van viure el seu particular Dia des Be, vestint-se com els protagonistes de la festa i comptant amb un anyell, açò sí, a la seva mida.

Aquesta és una cita fixa del calendari presantjoaner. A l’escoleta del barri de Dalt sa Quintana van explicar als més petits la festivitat de Sant Joan i del Diumenge des Be. Per fer-ho, van poder veure de prop un anyell, primer en una tarima i, després, a l’hora de col·locar-l’hi els flocs de colors. No hi van faltar els membres de la comitiva, des del fabioler al caixer senyor, amb les seves guindoles, i sense oblidar tampoc els policies locals i els guàrdies civils que els acompanyen. Les famílies van presenciar la desfilada a l’exterior del centre.