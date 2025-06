Ciutadella vol fer seny entre els joves apel·lant a la tradició de la festa

«Sant Joan es viu així!» és el títol de la campanya que reedita l’Ajuntament de Ciutadella, amb l’objectiu de crear conscienciació envers les festes de Sant Joan i el seu sentit real, de respecte, sentiment i tradició.

Al voltant d’aquests valors gira la campanya, dirigida especialment al públic més jove de Menorca, Mallorca i Catalunya, per evitar conductes incíviques. Per fer-ho, explicà ahir el batle, Llorenç Ferrer, s’han elaborat «una sèrie de consells clars i directes sobre com viure Sant Joan de forma autèntica i respectuosa».

L’espot principal s’emetrà per televisió a IB3 i TV3, en emissores de ràdio com IB3, SER, COPE i Onda Cero, i en mitjans escrits com MENORCA • «Es Diari» i menorca.info. Així mateix, hi haurà materials complementaris ja utilitzats l’any passat, com els tattoos.

Ferrer considera que les xarxes socials són claus per arribar al jovent, per açò la campanya es difondrà per plataformes com Facebook, Instagram, TikTok, Whatsapp o Youtube, amb accions específiques i «sorpreses» per a connectar amb adolescents i joves.

Policies tutor

El batle considera «indispensable» la tasca que realitzen els policies tutors, amb les xerrades que realitzen en centres escolars de Menorca i Mallorca, per a transmetre, precisament, els valors que hi ha al darrere d’una festivitat com la de Sant Joan. Per açò, tenint en compte que arriba molta gent jove de Catalunya, «la idea és, l’any que ve», oferir aquestes trobades en centres del territori català.

Des de l’Ajuntament es vol agrair la gran acollida que va tenir la campanya l’any passat, així com la implicació de totes les persones i professionals que fan possible la seva celebració cada any. Així mateix, es fa una crida col·lectiva a viure les festes amb sentiment, respecte i tradició.

Seguiment de la comitiva

La bona acollida que va tenir l’any passat, anima l’Ajuntament a mantenir la geolocalització dels protagonistes de la festa. Així, el fabioler portarà un dispositiu que permetrà que tothom pugui saber en tot moment on es troba, tant la comitiva del Dia des Be, com la qualcada amb caixers i cavallers, els dies 23 i 24. La pàgina web on es podrà fer aquest seguiment és mapa.santjoan.ajciutadella.org.

Crítica al Govern

Durant la roda de premsa, la regidora de Festes, Esther Mascaró, va criticar amb fermesa l’anunci fet pel Govern balear, de posar a disposició dels joves mallorquins que viatjaran a Ciutadella per Sant Joan, autobusos per arribar fins a Alcúdia. «Coneixent la situació, els objectius que tenim i les necessitats de Ciutadella, no entenem que el Govern balear hagi posat una línia de bus pràcticament gratis, perquè els joves de Mallorca puguin arribar fàcil a Menorca». Així, «no sabem si és una ficada de pota, no sabem si hi ha qualque interès polític. Em faria molta pena pensar que és així, m’estim més que no és per una qüestió política», expressà Mascaró, en desacord per la mesura que ajuda a incrementar la massificació.