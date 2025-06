Sis festes de carrer i 11 festers donaran la benvinguda a un nou Sant Joan a Ciutadella el proper divendres dia 20 a partir de les 21 hores. L'Ajuntament ha donat a conèixer el llistat de carrers i places on tindran lloc els actes autoritzats que ompliran de música i festa la ciutat del ponent insular.

Són sis, el mateix nombre que l'any passat, les festes que el Consistori ha autoritzat als carrers. Aquestes són l'organitzada per l'Associació de Grup de Balls Populars Arrels de Sant Joan al carrer Glosador Vivó, l'organitzada pels veïns del carrer Formentera al carrer Formentera, la ballada popular del Grup Folklòric Tramuntana a la Plaça Nova i del Grup Arrels de Sant Joan a Ses Voltes, la festa de carrer organitzada pel gimnàs Milos Power al carrer Sant Antoni Maria Claret i les animacions i cercaviles pels carrers del centre històric a càrrec de grups de músics itinerants i de la Batucada Esclat.

Els festers que s'han autoritzat són 11, un menys que l'any passat, i es faran a diferents ubicaciones, algunes d'elles noves respecte les de l'any anterior. Seran al Camí de Maó (organitzat per l’Associació Democràtica de Jubilats), Plaça Quintana de Mar (organitzat per Bar Sa Quintana), Carrer Mercadal (organitzat per Bar Temptacions), Plaça de la Llibertat (organitzat per Bar Ulisses), Carrer Lepant (organitzat per Bar S’Oficina), Plaça Nova (organitzat per l’Associació Ciutadella Antiga), Plaça d’Artrutx (organitzat per l’Associació Ciutadella Antiga), Avinguda Negrete (organitzat per Bar Oar), Plaça del Born (organitzat pel Cercle Artístic), Carrer Sant Antoni Maria Claret (organitzat per Bar Niki’s i Bar Bananas) i Avinguda de la Constitució (organitzat per Casino 17 de Gener i Unió Antics Alumnes de Don Bosco de Ciutadella).

L'Ajuntament recorda a les associacions, establiments i veïns la necessitat de respectar els horaris autoritzats i les mesures de seguretat i higiene establertes per garantir el benestar de tots.