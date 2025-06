El poema santjoaner que obre enguany les representacions de ‘Foc i Fum’

Enguany les representación de l'obra 'Foc i Fum' al Teatre Salesià de Ciutadella venen precedides per la lectura d'un poema de Sant Joan de Maken Massanet. L'autora el recita abans de començar la funció. El reproduïm a continuació.

El meu poble

El meu poble és de colors,

blanc, de portalades i façanes encalades,

verd, de canyes i persianes obertes,

marès, d’esglésies i cases senyorials,

negre, de guindoles i cavalls emmirallats,

vermell, de bandera i sang santjoanera.

El meu poble està alegre,

quan dejorn musiten tambors i fabiols,

en entrar sa somera i darrera tota sa ringlera,

carotes esbrellades i ensortilles endevinades;

esvalot, pols, suor, caragols i corregudes.

El meu poble és un cor joiós i d’enyorança,

a veta d’auba, entre besades i abraçades,

entre ploroses mirades i cares cansades,

els caixers dempeus es diuen adéu.

Sona fort Sebastià, sona fort i no t’aturis,

que s’escolti arreu del món, que repiqui per hom,

que et sentin en Pere, en Toni i na Joana,

na Catalina, na Maria i en Rafel…

I fes, per favor, que arribi fins el cel.

Maken Massanet