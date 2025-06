Ciutadella no té pla B per a les pantalles gegants si prospera la vaga a IB3

L’Ajuntament de Ciutadella no contractarà una productora audiovisual, per a garantir la retransmissió en directe dels actes que, cada any, emet IB3. Aquesta era una opció, en cas que prosperés la vaga anunciada pels treballadors la Radiotelevisió de les Illes Balears, amb l’objectiu principal de garantir l’emissió a través de les pantalles gegants que s’instal·len, per tal de descongestionar actes com el Primer Toc, el Caragol des Born o els Jocs des Pla.

La regidora de Festes, Esther Mascaró, descartava ahir la possibilitat de contractar una productora i també que la no retransmissió dels actes festius pugui afectar al dispositiu de seguretat. «Les pantalles tenen una funció de descongestionar, llevar gent en punts clau de la festa, però si no hi ha càmeres, el pla director de Sant Joan funcionarà ben igual». Perquè, com recordà, el dispositiu contempla aforaments màxims i aquests no depenen en cap cas de què hi hagi, o no, retransmissions en directe. En qualsevol cas, «a l’Ajuntament ens sabrà greu que la gent no ho pugui veure per televisió, els fillets petits, la gent gran, persones amb incapacitats», expressà la regidora.

Drets

Sobre la vaga anunciada pels treballadors d’IB3, Mascaró afirmà que «voldríem les retransmissions, igual com voldríem que es respectassin els drets dels treballadors», i que no fessin falta reivindicacions.

Des del Consistori «hem demanat que les retransmissions en directe entrin en els serveis mínims», no en contra dels drets laborals, sinó per acostar la festa a aquelles persones que no les poden gaudir en persona, enmig del carrer.

Avui, mediació

Avui està prevista una reunió al Tamib, el Tribunal d’Arbitratge i Mediació de les Illes Balears, entre IB3 i el comitè d’empresa. Per part dels treballadors, confien que l’ens autonòmic atengui les seves reivindicacions. I és que, com recordava ahir Clara Elorduy, representant de la plantilla a Menorca, la cadena ha incomplert els acords, fruit «de dos anys de negociació amb l’anterior direcció», quan Albert Salas liderava IB3.

Sobre la petició de l’Ajuntament, d’incloure les retransmissions en els serveis mínims, «entenem que és lícit que el batle ho demani», però «consideram que el servei essencial ha d’incloure només els informatius». En qualsevol cas, Elorduy «demanam la mateixa contundència dels polítics per demanar que es cobreixin els actes de les festes, i per la gent que feim feina amb unes diferències sagnants entre companys».