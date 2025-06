Versos festius per fer caliu santjoaner

El Fester Poètic organitzat per l’associació vaDcultura, va reunir dimarts un nombrós públic al carrer de Sa Carnisseria, desitjós de sentir i admirar tot allò que és capaç d’evocar la festa de Ciutadella. I és que aquesta segueix sent la motivació del Sant Joan Cultural que, per cinquè any consecutiu, ha preparat el col·lectiu, per a reivindicar la poesia i la música inspirada en les festes.

En aquesta ocasió, l’espectacle proposat tenia un format més reduït i amb dues parts diferenciades. La primera, a l’interior de la llibreria vaDllibres, va seguir un guió audiovisual. Presentat per Pilar Carreras, obrí l’acte la projecció d’un vídeo de Joan F. López Casasnovas descrivint l’origen de la paraula ‘festa’, i a partir d’allà, s’introduïren els versos de Sili Pons, Iosune Arriaran, Joana Bagur, Bep Joan Casasnovas, Guillem Benejam, Toni Moll i Toni Català.

Igualment, Carreras recità versos del poema «Rebull la terra i retruny», del poeta desaparegut, lligant les intervencions dels autors presents, sempre amb la idea de 'fester' com a denominador comú i allò que evoca, flama, desig de festa, trobada d'amics. L'espectacle va servir, també, per recordar com, els anys 1983 i 1984, el Col·lectiu Folklòric de Ciutadella i l'Associació de Veïns Glosador Vivó, van recuperar a Ciutadella la tradició dels festers en la vigília de Sant Joan. En aquells moments, el carrer de Sa Carnisseria va ser un dels que primer es van afegir a la iniciativa. Ja a l'exterior hi va haver espai per a la música i la glosa. Glosat El trànsit entre la primera i la segona part del Fester Poètic va tenir com a protagonista Esteve Mercadal, qui conduí els assistents fins a l'exterior de l'establiment, emulant la qualcada que segueix el fabioler i el so del tambor i el fabiol. Al carrer, el cantant Cris Juanico va tocar «La croada», tema inclòs en el seu disc «Cançons de Xerxa», dedicat a l'obra poètica de Pere Xerxa, el pseudònim de López Casasnovas. La resta de rapsodes van tornar a intervenir, abans de donar pas a la glosa. La darrera part de la vetllada va anar a càrrec de glosadors del col·lectiu Soca de Mots. Durant prop de mitja hora, Zès Coll i Miquel Truyol, amb Migue Llufriu com a sonador, van delectar el públic amb les seves ocurrències, amb els jocs de paraules i les rimes a ritme de glosa. L'esdeveniment va comptar amb la col·laboració de Gin Xoriguer i Grahame Pearce, que van obsequiar els assistents amb gin amb llimonada i cervesa artesana. Tot, en un context que confirmava com en són d'inspiradores les festes de Sant Joan. De fet, des de vaDcultura, Dolors Boatella destacava, precisament, com Sant Joan esdevé el pretext perfecte per atreure nous públics. I és que el Fester Poètic va convocar el públic més fidel, que no falta a cada cita anual del Sant Joan Cultural, però també va reunir espectadors joves que, a través de la temàtica santjoanera i de la poesia, la música i les gloses, s'endinsaren en el món dels versos, de les rimes i les lletres.