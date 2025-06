Aquest és el mapa dels escenaris de les festes de Sant Joan 2025

Aquest 2025 es compleix el segon any del bienni de la junta de caixers de les festes de Sant Joan. Per tant, gairebé no hi ha canvis pel que fa als itineraris i punts claus de les festes, a excepció de la posada on es farà la Vetlla des Be.

Aquests són els escenaris principals de les festes, des de la vetlla del Be fins al darrer toc. Noticias relacionadas El Govern reforça la seva xarxa de comunicacions per a les festes de Sant Joan Más noticias relacionadas Ja el cap de setmana des Be (21 i 22 de juny), aquests són els principals punts: Vetlla des be. Serà al carrer Alfons XIII, 42 al costat de cal caixer pagès de Migjorn.

Serà al carrer Alfons XIII, 42 al costat de cal caixer pagès de Migjorn. Primer toc. El Primer Toc, al casat del carrer Major des Born. A les 9 en punt, el fabioler, Sebastià Salort, amb el permís del caixer senyor, Carlos de Salort, sonarà per primera vegada el tambor i el fabiol, per donar per iniciades les festes de Sant Joan. Serà el mateix escenari on començarà el ritual festiu ensoldemà, 23 de juny, a les 14 hores.

i per les entitats socials i culturals de la ciutat. A les 12 hores, el Be de Sant Joan i la comitiva arribaran al Teatre de Calós, on s'estarà representant la darrera funció de «Foc i Fum». També visitarà el Cercle Artístic, el Casino 17 de Gener, els esplais o el Consell. Dinar al domicili del caixer pagès de tramuntana i final de trajecte a cas caixer casat. Cap a les les 14 hores, la comitiva farà aturada al domicili del caixer pagès de tramuntana, a l'Avinguda Constitució, 34. Al vespre, amb l'itinerari completat, aniran al carrer Sant Isidre, 21, on soparan i quedarà penjada la bandera. Mentrestant, pels dies 23 i 24 aquests són els principals escenaris: La casa del caixer senyor , Carlos de Salort Pons, al carrer Major des Born, 9, serà escenari del primer toc del dissabte de Sant Joan (14 hores) i del dia de Sant Joan (8 hores).

, Carlos de Salort Pons, al carrer Major des Born, 9, serà escenari del primer toc del dissabte de Sant Joan (14 hores) i del dia de Sant Joan (8 hores). La posada del caixer pagès de tramuntana , Antoni Bosch Moll, és l'avinguda Constitució, 34

, Antoni Bosch Moll, és l'avinguda Constitució, 34 La casa de l'altre caixer pagès, el de migjorn , Joan Pons Pons, és el carrer Alfons XIII, 34.



, Joan Pons Pons, és el La posada del caixer casat Damià Moll Benejam, al carrer de Sant Isidre, 21.

Damià Moll Benejam, al carrer de La casa del caixer fadrí , Jordi Capó Hitar, és al carrer Mare Molas, 18 .

, Jordi Capó Hitar, és al . La capellana sortirà de la parròquia de Sant Esteve, al carrer Ruiz i Pablo, on també es farà el darrer toc de fabiol. La beguda, del dia 24, serà al Claustre del Seminari.