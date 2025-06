Música i festa animen amb ritme propi al dia dels festers de Sant Joan

La música és una peça clau de les Festes de Sant Joan. Però no només acompanya els actes principals, també és essencial per ambientar i animar Ciutadella durant els dies previs a la gran celebració. En aquest context, el dia dels festers s’ha anat consolidant com una jornada amb identitat i ritme propis, gràcies a l’empenta de músics i cantaires que, amb il·lusió i constància, hi posen banda sonora col·lectiva.

Avui, com ja és tradició, grups d’amics i veïns es reuniran al voltant dels onze festers dispersos per tota la ciutat. Serà la música qui els lligui i uneixi, tot seguint el compàs de diverses colles i creant un ambient de complicitat festiva que transforma els carrers en escenaris compartits.

La música com a protagonista

Un dels punts neuràlgics serà, un any més, la plaça des Born, d’on sortirà l’agrupació popular Feim Poble, nascuda el 2015. Tot i que van començar com un grup de cantades mensuals, han convertit aquesta cita en el moment més simbòlic del seu calendari.

Enguany, seran 60 cantaires, d’entre 12 i 80 anys, que oferiran un repertori que combinarà cançons menorquines tradicionals, havaneres populars i alguna peça pròpia i emotiva. El seu objectiu és clar: fer poble des de la veu i la proximitat, creant espais de comunió i festa a cada carrer que trepitgen.

Tot seguit, una de les novetats destacades d’enguany és la participació del Coro de la CGT. Integrat per una desena de dones, canten amb una clara vocació feminista i transformadora. Tot i que ja han actuat en actes reivindicatius com el 8M, aquesta serà la seva estrena dins el marc santjoaner. Prenent el relleu simbòlic de l’agrupació popular Fru-Frus, volen mantenir viu el to crític i satíric que el grup havia fet valer anteriorment.

Per això, han inclòs en el seu repertori l’adaptació de la lletra de la cançó Sant Joan de Sis de Ponent. Aquesta modificació, com asseguren des de l’agrupació, reivindica el paper de la dona dins la qualcada de Sant Joan. Es tracta d’una proposta que vol fer pensar sense deixar de fer festa i que utilitza l’humor i la música com a eines de transformació.

A la jornada també hi posarà ritme la xaranga de joves músics. El seu passacarrers començarà davant Calós i culminarà a la plaça de la Catedral, animant cada racó amb pasdobles, peces festives i temes populars que conviden a ballar i a deixar-se endur per la il·lusió col·lectiva.

Per tant, tot aquest entusiasme confirma una tendència clara: el dia dels festers ha guanyat força i personalitat, i la música s’hi ha convertit en protagonista indiscutible. En els darrers anys, ha crescut l’afició per animar aquesta jornada, i tot indica que seguirà a l’alça. A mesura que s’apropa Sant Joan, Ciutadella batega al ritme dels instruments i de les veus que omplen els carrers d’energia.

Perquè la música no només acompanya: transforma i fa poble, convertint cada cantonada en un escenari, i fent que cada colla posi la seva nota en aquesta gran melodia col·lectiva que anuncia que Sant Joan ja és aquí.