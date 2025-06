El Govern reforça la seva xarxa de comunicacions per a les festes de Sant Joan

L’Agència Balear de Digitalització, Ciberseguretat i Telecomunicacions (IB Digital) millora les seves infraestructures a Ciutadella, incorporant una tercera antena per a la seva xarxa pròpia TeatraIB, que utilitzen els cossos que integren el dispositiu de seguretat de Sant Joan.

Fins ara hi havia onze antenes a Menorca, que cobreixen el 95 per cent del territori. Entre aquestes hi ha les dues permanents de Ciutadella, a l’Ajuntament i al polígon industrial, i ara s’afegeix una estació transportable de telecomunicacions, que suposa una inversió de 200.000 euros i que donarà el cent per cent de cobertura.

El gerent d’IB Digital, Miquel Cardona, apuntava ahir que aquesta xarxa permet a la Direcció General d’Emergències, i a la resta d’institucions de Balears, no dependre de les operadores de telecomunicacions. Precisament, és en «festes com les de Ciutadella quan es nota la necessitat de tenir una xarxa pròpia, durant tres dies es duplica la població, i hi ha més de 450 efectius de seguretat i emergències, i els operadors privats solen tenir problemes de cobertura i saturacions de xarxa».

L’estació compta amb grups electrògens integrats i bateries que proporcionen electricitat les 24 hores del dia. A més, en un futur podran incorporar-se connexions satel·litals i wifi, també per als serveis d’emergència.

Segons el director general d’Emergències, Pablo Gárriz, «necessitam unes eines bàsiques per a garantir la comunicació i només la podem garantir si tenim elements de comunicació» i que «sigui fiable, redundant i garantida en qualsevol situació».

Per al batle de Ci utadella, Llorenç Ferrer, la millora de la cobertura «és una bona notícia» i oferí «total suport» per «ajudar a què les festes es desenvolupin amb el caire més normal possible».