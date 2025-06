Una gran Comitiva des Be en format petit

Quina forma més original de viure el darrer dia del curs escolar. Els alumnes d’Infantil i de Primària del Col·legi Sant Francesc de Sales de Ciutadella, van sortir ahir del centre per acompanyar els que s’havien vestit de membres de la Comitiva des Be, pels carrers de la ciutat, com una forma de felicitar els ciutadellencs per l’arribada de les festes de Sant Joan.

Els que formaven la Comitiva des Be anaven vestits amb tots els detalls, fins i tot un anyell era passejat per s'homenet des be, vestit semblant, per descobrir com sua qui assumeix aquesta representació festiva. A l'interior de l'església del monestir de Santa Clara. Van ser al voltant de 300 els alumnes que van participar en aquesta activitat, que ja fa uns anys que s'organitza, també com una forma de conèixer les tradicions, que ells estimen des de molt petits. Visita a Santa Clara L'escola i el monestir de Santa Clara són vesins, paret per paret. I ahir es van retrobar en la visita que els petits caixers i cavallers van fer a les monges, que els van rebre amb una enorme alegria. Les monges de clausura de Santa Clara s'obren a la festa de Sant Joan, en la que tenen un paper imprescindible, molt valorat i estimat per tothom. Les monges havien cuinat palanganes de pastissets de set puntes, i en van repartir un per cada estudiant. Una forma sana d'endolcir la festa gran de Ciutadella.