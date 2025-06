Final de festa lluminós a la plaça des Born

Ciutadella va tancar els actes festius d’aquest 2025 amb la revetla de Sant Joanet, a la plaça des Born, on hi va haver una simbiosi entre música i videoart. El punt final el va posar l’espectacle lluminós d’IluminaM, amb una projecció i els ‘focs artificials’ sobre la façana de Cas Comte.

Les dificultats de poder realitzar espectacles pirotècnics com antany ha obligat de nou a l’Ajuntament de Ciutadella a cercar fórmules atractives per clausurar les festes de Sant Joan. Així com l’any passat es va proposar un espectacle de drons (que finalment es va haver d’ajornar al mes de juliol), en aquesta ocasió s’ha presentat una proposta molt espectacular, aprofitant la bellesa arquitectònica de les façanes de les cases senyorials a l’antiga plaça d’armes.

L’espectacle de videomapatge va comptar amb el patrocini de la Fundació Baleària i va consistir en unes projeccions de temàtica santjoanera, dissenyades per Kodomos i amb la música original del compositor David Prats.

Amb la sincronia entre imatge i so, el públic va contemplar una oda a la festa de Sant Joan i la seva idiosincràsia, fent ús de la rica simbologia i de la tradició ciutadellenca. La creu de Malta, l’homo des be a través d’una al·legoria a Sant Joan Baptista, els cavalls o la variada i bella ornamentació, es van conjugar per oferir un joc visual «respectuós amb la tradició», com explicava el mateix Kodomos.

L’espectacle, de 10 minuts de durada, es va tancar amb uns ‘focs artificials’ virtuals, a la recerca d’un to emocional per als espectadors. En els crèdits finals, quan es projectà el logotip de Baleària es va produir una forta pitada.

Un moment de l'actuació de Suc i Sopes. | Josep Bagur Gomila

Música

La revetla havia començat unes hores abans a la mateixa plaça des Born. El grup musical i d’animació infantil Pinyeta Pinyol havia actuat des de les 20 hores, amb el seu repertori de cançons menorquines i d’arreu del món.

Dues hores més tard havia agafat el relleu el grup Suc i Sopes, amb el seu pop-rock menorquí que tan bé ha acollit el públic. Van tocar temes com «Aquí i ara», «Idò» o «Alba», i fins i tot van presentar en societat «B-Real», una cançó nova que publicaran aquest diumenge.