Carlos de Salort, caixer senyor: «Reduir el nombre de cavalls ha estat bo i ho mantindria»

Encara amb el cansament en el cos després de tres jornades molt intenses, entre el Primer Toc del Dia des Be i el Darrer Toc de dia 25 de matinada, el caixer senyor del bienni, Carlos de Salort Pons, valorava de forma positiva els canvis introduïts, especialment pel que fa a la reducció del nombre de cavalls en la tanda del Dia de Sant Joan dematí.

«Estic molt content, perquè hem anat molt bé amb els horaris», com ho demostra que «vam començar a córrer as Pla que encara era de dia». De pas, açò va permetre que «al vespre féssim quatre voltes a Santa Clara», compensant així que al matí ho havien escurçat, i també es van fer les tres passades protocol·làries per Ses Voltes.

Tot açò fa que el jove caixer afirmi que «reduir el nombre de cavalls ha estat bo», fins al punt que considera que els pròxims anys «s’hauria de mantenir» la limitació de cavalls per tanda, és a dir, 80 pel dia 24 dematí, i de 130 pels dos capvespres.

També valora que l’Ajuntament hagi satisfet la demanda dels cavallers de posar més arena per evitar llenegades. «Ha anat molt bé, no hi ha hagut caigudes», de fet, «que jo sapi només hi ha hagut un incident, i no va ser per aquest motiu, sinó perquè va ferir amb el cap dins una casa a Santa Clara», el dia 23 vespre.

Sobre l’accident durant els jocs eqüestres, De Salort no va dubtar a desitjar que el ferit «es recuperi molt prest», i va lamentar que el xoc amb el cavall es produís per una «imprudència» amb l’ús del telèfon mòbil en un espai perillós com és es Pla de Sant Joan.

Quant al problema de la massificació, tot i haver-se celebrat tota la festa en dies consecutius, el caixer senyor ha observat un volum «semblant a l’any passat, no n’hi ha hagut tanta com pensava». Carlos de Salort tanca el seu bienni «molt emocionat», havent viscut intensament cada moment, «el més especial va ser quan em van rebre la família i els amics a la darrera beguda».

Ajuntament

Per la seva part, el batle de Ciutadella, Llorenç Ferrer, feia també una valoració positiva de les festes. «Encara hem de fer la valoració en la Junta Municipal de Sant Joan, però a la vista està que el Dia de Sant Joan dematí va ser un èxit; la Missa de Caixers va ser a les 15 hores, i la convidada a les 19 hores».

I és que «aquest era l’objectiu que ens havíem marcat», per arribar as Pla de dia, «feia molts anys que no davallàvem tan prest» i «els cavallers es van endur deu ensortilles, feia anys que no ho vèiem». «Vol dir que la feina conjunta entre l’Ajuntament, la Junta de Caixers Senyors i la Junta Municipal de Sant Joan, dona fruits».

Reptes

Quant al greu accident, el batle va expressar «el desig i pregam perquè el senyor ferit en es Pla es recuperi l’abans possible». I juntament amb els altres fets succeïts durant el joc de ses carotes, amb baralles per aconseguir-ne un tros i que provoquen «esperes inacabables», Ferrer creu que «hem de fer una reflexió», com a poble, perquè són situacions que «desllueixen l’essència dels jocs».

Aquestes valoracions les feia el president de la corporació municipal després de la roda de premsa del matí, on havia valorat el pla de seguretat. Allà, havia indicat que les d’enguany «han estat unes festes sense incidents destacables», més enllà de la «taca» per l’accident en la darrera carrera.

Millores

A petició dels cavallers, l’Ajuntament de Ciutadella va comprar un 25 per cent més d’arena i s’escamparen fins a 125 tones pels carrers i places. Ha estat una manera de donar més seguretat als cavalls, per tal d’evitar llenegades, especialment en aquelles ubicacions amb un terra menys porós i més llis. En canvi, i tenint en compte que es tracta de sorra de pedrera i no de platja, alguns vesins del centre han trobat a faltar la regada que s’havia anunciat per cada dia, per evitar que s’aixequés tanta pols.