El nou pati de l'escola des Castell: d'antic aparcament a un espai de jocs i natura

El CEIP Àngel Ruiz i Pablo, des Castell, compta des de dijous passat amb un nou pati dissenyat i construït amb la participació de tota la comunitat educativa. La zona que fins ara havia estat un aparcament de cotxes s’ha transformat en un espai educatiu i inclusiu, amb una pista d’aventures, un bibliopati, una zona d’arena i una altra de jocs. «És molt important perquè és un projecte que ha nascut i s’ha sentit la veu dels alumnes a través de la participació del consell escolar. És un espai agradable que combina natura amb jocs», assegura el director del centre Vicent Marí.

Fa cinc anys, la zona d’aparcament per als professors del CEIP Àngel Ruiz i Pablo es va reconvertir en un espai exterior per garantir les mesures sanitàries a causa de la pandèmia de la covid-19. Una vegada aixecades les restriccions sanitàries, els alumnes de l’escola van ocupar aquest espai com a pati, circumstància que va propiciar la idea d’executar la seva reforma integral a partir de la proposta de l’equip directiu i dels delegats del consell d’alumnes per al curs 2024-2025.

L’antic aparcament ha estat convertit en un acollidor pati escolar format per tres espais diferents.

Implicació

El projecte va comptar amb el suport de l’Ajuntament des Castell, l’Associació de Pares i Mares d’Alumnes del centre i l’Agenda Local-21 que han col·laborat en la seva execució, aportant materials, obres, equipaments, pintura i altres recursos, és a dir, una suma d’esforços que ha creat un pati amb un sentit pedagògic i plenament integrat en el recinte escolar. «La valoració d’aquest projecte és molt positiva, tant per l’equip directiu com pels mateixos alumnes del centre que ho han rebut amb molta alegria», assenyala Marí.

Membres de l'ajuntament, l’equip directiu i representants d’entitats implicades en el projecte.

Els beneficiaris del nou pati, que consta de tres zones, són uns 160 alumnes de primer a sisè de primària, donat que els alumnes del cicle infantil -poc més de 120- tenen el seu propi. Per tant, els alumnes dels tres cicles de primària poden alternar l’ús dels diferents espais sense haver de coincidir en cap d’ells. «Hi ha peticions tant dels alumnes com dels mestres per tornar a fer el repartiment dels espais, ja que volen tenir més dies en aquest nou pati, es nota que ha agradat molt», subratlla Marí.

L’equip directiu format per Vicenç Marí, Antònia Sastre i Elena Serra, que amb aquest projecte finalitza la seva etapa, va rebre el dijous el batle Lluís Camps, el regidor de Cultura i Educació Miquel Alzina, la regidora Noemí Gomila, la presidenta de l’Apima Eva Morro, el representant de l’Agenda Local-21 Gonçal Seguí.