Experiments a la recerca de ments curioses dels més petits

Un indicador de pH domèstics, proves a baixa temperatura, jugar amb l’electricitat estàtica, neu artificial, forats màgics, com fer gelatina viscosa van ser alguns dels experiments que ahir matí van poder fer els alumnes d’Educació Primària que van participar a l’activitat «Aventura Científica: Descobreix la ciència jugant amb la Fundació Sa Nostra», a la seu de la Universitat de les Illes Balears a Can Salort, Alaior.

Els joves van poder divertir-se i aprendre amb pràctiques molt originals. | Gemma Andreu

Es tracta d’una jornada amb un enfocament pràctic, adaptada als diferents nivells educatius en l’àmbit STEM. A més, els alumnes tenen l’oportunitat de conversar amb estudiants universitaris per conèixer les seves experiències i trajectòries acadèmiques, així com rebre orientació sobre sortides professionals. L’objectiu és despertar ments curioses per a un futur millor.