El millor antídot contra les bosses de plàstic: senalles recuperades per comprar i crear

La bossa de plàstic va suposar un cop per a l’ús freqüent de la senalla, d’espart o de palma, per anar a comprar. La temptació de la comoditat es va imposar. Era molt senzill anar amb les mans lliures a la botiga i sortir amb aquells elements lleugers que a més servien per posar-hi després altres coses. Amb el pas dels anys, una major consciència envers el medi ambient i l’evidència de la inconveniència d’utilitzar plàstics d’un sol ús, han provocat que es tornin a emprar les bosses reutilitzables, amb una major varietat de dissenys i materials.

En aquest context, les senalles recuperen protagonisme, tot i que hi ha persones que mai no les han deixades d’utilitzar, fidels a allò que havien fet tota la vida. Al Claustre del Carme, punt habitual d’ús de la senalla per anar a comprar verdura, fruita, carn o embotits, aquest element és des d’ahir el protagonista d’una exposició, una proposta col·lectiva que comparteixen diversos artistes de les Illes i la Comunitat Valenciana. Antoni Torres és el comissari de la mostra, promoguda per Art amb B amb la col·laboració de la Fundació Baleària. Les senalles, convertides per a l’ocasió, en un llenç de diferents textures i colors, són el fil conductor d’una mostra en què destaca l’originalitat i la qualitat. La diversitat de les propostes és infinita. Paca Florit, Lluís Pons (James), Francesc Florit Nin, Zulema Bagur o Pacífic Camps són alguns dels creadors menorquins que participen en aquesta exposició al Claustre del Carme.