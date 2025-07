Un nou programa de Sant Jaume que vetlla per la tradició i la festa

Es Castell va presentar aquest dilluns el programa de les festes de Sant Jaume 2025. Marcat per la gran implicació del teixit associatiu del poble, s’ha volgut combinar, com cada any, la tradició amb la música, la cultura i la festa.

D’igual manera, des del consistori no van voler oblidar la importància de la seguretat i viure unes festes responsables.

Acompanyat per l’equip de govern, el batle Lluís Camps va ser l’encarregat de presentar el programa a Thalassa, el centre de patrimoni marítim del poble.

Música, homenatges i tradició

La programació d’enguany comença dia 4 de juliol i s’estén fins principis d’agost. En total seran més de 50 les activitats que es duran a terme en aquest periode.

Dijous 24 i divendres 25 seran els dies més importants. Amb 60 caixers per dia 24 i 80 pel dia de Sant Jaume, una tendència de participació que, segons l’Ajuntament, va en augment, la Junta de Caixers que presidirà la qualcada s’estrena enguany. De fet, el caixer batle, en Mariano Escanero, serà el cavaller més gran i, sense límit d’edat per avall, la caixera més jove serà una al·lota i en tindrà 11.

Els dies anteriors seran per fer caliu. El programa, que segons el batle està «pensat perquè hi participi tothom d’una manera activa», engloba tallers de confecció de banderes de Sant Jaume i banderoles sostenibles per enramar els carrers, així com de cuina tradicional. També hi haurà concerts. Per començar, el Es Castell Summer Festival, els FESTribut, amb versions de Jarabe de Palo, Maná i Shakira. També hi haurà bandes de revetlla, sent la novetat la barcelonina Neón, i música popular menorquina. D’igual manera, hi haurà una mostra folklòrica intercultural en la qual el grup Castell de Sant Felip serà l’amfitrió del grup mallorquí Arrels a l’Antigor.

Com era d’esperar, també hi haurà homenatges i reconeixements: als esportistes destacats, al pregoner, que aquest any serà Vicent Marí, i als fabiolers que durant 37 anys han obert les festes davant l’Ajuntament. El de 2025 serà l’últim toc que na Cristina Fullana i en Toni Sans entonaran per donar una passa enrere i cedir aquesta tradició als joves fabiolers que han anat ensenyant amb els anys.

D’igual manera, es reforcen en seguretat. El punt lila, present a les festes de tots els municipis de l’Illa, i la pedagogia sobre els caixers durant les corregudes, que «han de recordar que és un acte protocol·lari i que no són carreres», a més dels reforços policials provinents d’altres punts de Menorca.

La calor també jugarà un paper important a la festa, ja que Sant Jaume se celebra a finals de juliol. «La intenció és vetllar per la salut de les persones, els caixers i també dels cavalls» afirmava el batle afegint que «en cas que la calor impedeixi desenvolupar la festa amb les condicions òptimes, es prendran les mesures necessàries».