Rècord d’enviament de vídeos i fotos a les festes de Sant Joan

Els telèfons mòbils han tret fum enguany per Sant Joan. Les festes de Ciutadella han batut el seu propi rècord de telefonia, ja que el volum de dades enviat a través de missatges de WhatsApp, fotografies i vídeos a altres terminals s’ha incrementat en un 14,20 per cent respecte del Sant Joan de 2024, que ja havia superat els registres de l’edició anterior.

Segons dades de Telefònica, el nombre màxim d’usuaris diaris especialment actius a la xarxa mòbil durant els dies de festa, del 22 al 24 de juny, es va incrementar en un 30,84 per cent.

Els aparells que transmeten dades en 5G, un de cada tres aquells dies, van ser els que més van augmentar la seva activitat, fins a un 56,23 per cent amb relació a l’any anterior.

El 5G augmentà un 56 per cent

La companyia ho atribueix tant a l’ampliació del desplegament d’aquesta tecnologia a Menorca al llarg dels darrers anys com a l’ús cada vegada més intens de serveis digitals avançats per part dels usuaris. La coneguda com a ultrabanda ampla optimitza l’experiència mòbil, ja que accelera la velocitat d’enviament, la descàrrega instantània i, també, la recepció del senyal quan es tracta d’emissions en streaming.

Telefònica va desplegar una Unitat Mòbil a Ciutadella per tal de garantir el servei a les zones més concorregudes de la ciutat i a les franges horàries que registren un major trànsit de dades, com és el cas dels Jocs des Pla, el Caragol des Born i el Primer Toc. Així es va poder donar resposta a l’elevada demanda i es va permetre que es poguessin enviar i descarregar fotos i vídeos en temps real, així com fer videotrucades o interactuar a través de les xarxes socials.

L’any passat Movistar i Orange ja van reforçar també la cobertura per Sant Joan amb la instal·lació de dues estacions temporals que es van ubicar devora l’aparcament de l’antiga terminal portuària, al barri de Dalt Sa Quintana. Llavors, el trànsit de dades registrat per Movistar els dos dies de qualcada, 23 i 24 de juny, va superar en un 40 per cent al comptabilitzat el Diumenge des Be.