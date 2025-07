El Llatzeret millora la seva accessibilitat

L’Illa del Llatzeret, al port de Maó, compta des d’aquest dijous amb una millor accessibilitat universal per a persones amb discapacitat, amb unes actuacions que han anat a càrrec del departament de Benestar Social del Consell insular, la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca. «Avui hem donat una passa més cap a una Menorca més equitativa, més respectuosa i sobretot, més accessible. Aquest espai, carregat d’història, s’obre una mica més a totes les persones, ja que la cultura, el patrimoni i la natura no poden ser privilegis d’uns quants, sinó ser drets compartits i justos», va assegurar la consellera de Benestar Social Carmen Reynés.

L’actuació de millora en l’accessibilitat universal permetrà que totes les persones puguin utilitzar un bé o servei, accedir-hi, visitar-lo, emprar-ho i gaudir-ne, independentment de les seves capacitats. Una millora de la qual no només se’n podran beneficiar persones amb mobilitat reduïda, sinó també persones amb discapacitats cognitives, psíquiques, intel·lectuals i trastorns mentals, visuals i auditives.

Les actuacions que s’han fet consisteixen en la incorporació d’un mapa hàptic o tàctil, una representació de l’espai situat a l’entrada del recinte dissenyat perquè persones amb discapacitat visual puguin entendre-ho a través del tacte. Aquests mapes utilitzen relleus, textures i també text en Braille per transmetre informació sobre la distribució de l’espai, la ubicació d’elements importants i les diferents àrees.

També s’han imprès fulletons de mà en cartolina de 300 grams, amb relleu i text en Braille, perquè les persones amb dificultats puguin tenir al seu abast i en tot moment tota la informació necessària. Aquests mapes inclouen la representació gràfica del recorregut pel recinte i la informació bàsica per accedir al codi QR, el qual està ubicat en una quadrícula en relleu per a la seva localització tàctil.

Codi QR

Així mateix, escanejant aquest codi QR, es dona accés a la pàgina web de menorca.es, lloc on s’inclou tota la informació referent al Llatzeret en sis idiomes: català, castellà, alemany, italià, francès i anglès. En aquesta pàgina, existeix un espai on es pot clicar per sentir l’explicació en format àudio, un altre que s’enllaça a un vídeo amb una representació en llengua de signes per a les persones amb problemes auditius i una tercera icona amb una versió de lectura fàcil. En aquesta darrera s’inclouen imatges il·lustratives sobre els continguts presentats.

La directora de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, Begoña Mercadal, va explicar que «un dels nostres reptes és que un emblema com el Llatzeret sigui accessible per a tothom i que puguin visitar-nos sense problemes, millorant any rere any. Qualsevol persona ha de poder gaudir d’aquesta experiència sense limitacions, i per açò, la nostra aposta ens ha dut a col·laborar amb la Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca per a establir criteris conjunts de millora i accessibilitat».