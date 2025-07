El sol del Japó surt a Maó amb la fira 'On Menorca'

Més de 1.300 persones van assistir al llarg del dia d’ahir a l’esdeveniment lúdic denominat «On Menorca», organitzat per l’associació Coala, que amb vint-i-cinc estands i tres zones específiques de jocs i aficions va oferir un ampli ventall d’activitats lúdiques durant més de nou hores, concretament des de les 10 fins a les 20 hores.

L’associació Coala (Cultura, Ocio y Actividades Lúdico Alternativas), que està constituida des de 2011, és de caràcter juvenil i es dedica sobretot a organitzar activitats tipus jocs de taula i jocs de rol. L’entitat empra el local de l’Associació de Vesins de Tanques del Carme, de Maó, on els seus membres, de 14 anys cap endavant, es reuneixen cada cap de setmana per jugar-hi.

L’esdeveniment lúdic que va tenir lloc ahir al Recinte Firal de Menorca, al polígon industrial de Maó, se celebra des de 2013 tot i que enguany ha baratat de nom, fins a l’any passat es deia «Japó», perquè sobretot es dedicava a la cultura japonesa, amb còmics, disfresses i videojocs, mentre que enguany es denomina «On Menorca».

L’edició d’enguany de l’«On Menorca» ha comptat amb vint-i-cinc estands i una gran oferta d’activitats. | Josep Bagur Gomila

El vocal de Coala Omar Balastegui ho justificava ahir pel fet de «poder abastar una mica més a les aficions, jocs de taula amb figuretes, jocs de guerra de miniatures, jocs de cartes, no només del tema del Japó que també hi és, és un punt fort de la jornada, donat que moltes de les botigues es dediquen al món del Japó, la gran majoria el seu fort és Àsia».

Els assistents van poder gaudir de tres zones de jocs dins el recinte firal: la zona de videojocs formada per una quinzena de pantalles amb un torneig de Smash Bros i un altre de Tekken 7; la zona Wargamne, amb una taula d’iniciació WarGame i una altra taula de pintura ràpida de miniatures, a més de tres tornejos de BloodBowl; i la zona Coala, amb un estand d’informació de Coala i On Menorca, diferents jocs de taula i una taula de Rol.D&D. A més, hi havia deu botigues especialitzades, la majoria procedents de Mallorca, i cinc artesans que fan els seus productes, així com una exposició d’Airsoft.

Xerrades i música

A més, al llarg del dia es van celebrar diferents conferències sobre les temàtiques de la jornada, com la pintura en el món Wargame, a càrrec de Jon Hard; el terror en el manga, per Manga i altres vinyetes: el rol a càrrec de David Soriano, Ignasi, Gemma Polo i Barbara, a més de diferents sessions de K-pop, el gènere musical sorgit els passats anys noranta a Corea del Sud, a càrrec de Wisteria.