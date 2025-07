Més de 600 nedadors de Menorca multipliquen la solidaritat mullant-se per l'esclerosi múltiple

Mullar-se per l’esclerosi múltiple és una actitud que no perd força. Un diumenge de juliol, com ahir, aconseguir que 603 persones nedin per aquesta causa té prou mèrit. Gràcies al fet que van recórrer en total 424.542 metres han aconseguit arreplegar 3.881 euros, que van directament a la campanya nacional «M1» per a incentivar la investigació científica. Només l’avanç de la investigació pot ajudar a pal·liar els efectes de la malaltia.

Isabel Garriga és presidenta de l’Associació Esclerosi Múltiple de Menorca des d'uns vuit fa anys, quan va substituir el fundador del col·lectiu l’any 1996, Biel Fluxà. La presidenta estava ahir molt contenta de la resposta, de la feina dels voluntaris, i especialment d’associacions de vesins de nuclis com els de sa Mesquida, Macaret, es Grau, es Canutells, Alcalfar, que s’impliquen en l’organització i donen més sentit a la jornada del «Mulla’t». A sa Mesquida va ser l’acte central, que sempre compta amb el suport de les autoritats. Només a aquesta platja hi va haver 115 nedadors que van poder aportar uns 1.400 euros. El «Mulla’t» ja es feia fora de Menorca quan l’Associació ho va incorporar a l’Illa. Es feia a les piscines públiques, però a l’estiu costa atraure la gent a una piscina quan poden anar a la mar. Es va intentar a les piscines dels hotels, però tampoc arrencava. Finalment, les platges són el millor marc solidari aquests dies de tanta calor. Enguany, s’ha celebrat a sa Platja Gran de Ciutadella, a na Macaret i la piscina municipal des Mercadal, a Alcalfar de Sant Lluís, al popular Bar Pons de Cala en Porter i a Maó, a sa Mesquida, es Canutells, es Grau i la piscina del centre Malbúger. L’associació compta avui amb uns vuitanta socis, familiars de persones que pateixen aquesta malaltia i que un dia a l’any demanen que tothom es banyi per ells.