Ignasi Saura Sánchez, caixer senyor de les festes de Sant Joan per al bienni 2026-2027

Ignasi Saura Sánchez (Ciutadella, 1995) presidirà les festes de Sant Joan de Ciutadella com a caixer senyor durant el pròxim bienni 2026-2027, després d’acceptar el nomenament que ha aprovat la Junta de caixers senyors.

La reunió, convocada pel baró de Lluriach, José María de Olivar Ordis, ha acordat la designació d’Ignasi Saura Sánchez, empresari, fill de Carlos Saura Miret i de la comare Anna Sánchez. Ara nomenarà als dos caixers pagesos, al caixer casat i al caixer fadrí, que el pròxim bienni serà menestral.

Al ple extraordinari del Nou de Juliol que l’Ajuntament celebrarà aquest dimecres, es donarà lectura a la composició de la Junta de caixers per al pròxim bienni. Per al càrrec de caixer capellà, que correspon nomenar al rector de la Catedral, s’apunta a Joan F. Camps Serra, rector de la parròquia de Sant Rafel i responsable de l’ermita de Sant Joan de Missa.

Ignasi Saura pertany a una família de l’antiga noblesa de Ciutadella amb una llarga vinculació i participació a les festes de Sant Joan com a caixers senyors, càrrec que no va arribar a desempenyar el seu pare.

El seu avi, Ignasi Saura de Sintas, va presidir les festes de Ciutadella durant el bienni 1948-1949; i també va ser caixers senyors els seus concos Gabriel i Ignasi Saura Miret, els biennis 1966-1967 i 1976-1977. Altres branques de la família Saura també han exercit aquest càrrec.

Ignasi Saura Sánchez ha impulsat diferents iniciatives empresarials. En el sector de les telecomunicacions, junt amb Enrique Reig i Jorge Garcelán, Cototo Wifi, una startup nascuda a Ciutadella, que ofereix serveis d’alta velocitat d’Internet mitjançant les tecnologies Airfiber i Blockchain.

La idea de Cototo Wifi s’inspira en Koneckiu, un projecte de negoci amb el que Ignasi Saura va obtenir, en 2013 i amb 17 anys, el Premi Jove Emprenedor atorgat per Joves Empresaris de Balears per a donar cobertura de fibra òptica a zones de Menorca on no arribava Internet. Tres anys després inicià els estudis de Telecomunicacions a la Universitat Politècnica de Catalunya.

I el 2019, un altre projecte, Swapp, que consistia en la creació d’un portal similar a Netflix per a consum de videojocs, va ser seleccionat per Lanzadera, acceleradora de projectes fundat per Joan Roig, de Mercadona. Durant quatre anys va participar en un programa de formació empresarial a València, on va conèixer als arquitectes Enrique Reig i Jorge Garcelán, amb els qui després va posar en marxa Cototo Wifi a Menorca.

Una altra de les iniciatives empresarials impulsada per Ignasi Saura, administrador únic d’Skylight Rural Menorca SL, és el Cinema Moix Negre de Ciutadella, del que n’és cofundador.