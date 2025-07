Navegar com abans: la vela llatina dona la volta a Menorca

Van sortir divendres de Ciutadella i encara no han tornat. Navegar a la vela llatina, com d’antic, amb les arts tradicionals, imposa un altre ritme vital. En aquesta primera Volta a Menorca a la vela llatina, que han organitzat els Amics de la Mar, hi han participat entre vuit i onze embarcacions tradicionals, tres de Mallorca, una de Catalunya, una del Rosselló i les altres de Ciutadella, entre elles el «Besitos» i la «Maria Glòria». Amb ritmes diferents, han anat arribant a cada port de destí, on esperava als tripulants un programa d’activitats prou animat, en cultura i allò que fan tot els bons mariners, menjar, beure i cantar.

La idea de fer una Volta a Menorca a la vela va sorgir l’any passat, quan la van organitzar a Mallorca per recordar que feia 125 anys que un solitari patró va navegar tota la costa de l’illa major sense motor. Algunes barques menorquines hi van participar. I com que les bones idees s’han de copiar van pensar en la volta a Menorca. Abans de partir de Ciutadella, l’historiador Marc Palliser els explicà històries de corsaris, una bona forma de salpar amb prou energia. La primera etapa els portà a Fornells, on van escoltar la conferència de Joan Lluís Torres sobre les torres de defensa. Dissabte van visitar la torre de Fornells i després de dinar, a mitjan capvespre les barques van navegar a la vela llatina per la preciosa badia, fins que es va posar el sol. Les tradicions no s’han de perdre i el poble més mariner de Menorca va ser l’escenari d’un sopar de peix fregit i havaneres. Diuen que hi ha socis que no tenen mala veu. Diumenge van iniciar una nova etapa amb la idea d’arribar al port de Maó. Entre les embarcacions, hi ha dues sardinals de les que pescaven al Golf de Lleó, que són llaüts reforçats i pintats de colors. També navega un llaüt de Mallorca, de 80 anys, protegit com a BIC, igual que el «Besitos». Amarrats a Cala Figuera, i després d’un saborós sopar del càtering social de Ca n’Aguedet, el soci Vicenç Marí va animar un glosat improvisat, que comptà amb les veus i la imaginació de Joan Moll, Juanjo Orfila i Miquel Camps a la guiterra. Els Amics de la Mar han visitat el Llatzeret, on els va rebre el conseller Joan Pons, i els va guiar l’expert Lluís Ameller, També han visitat el museu de Thalassa i la pedrera de Robadones. Encara els hi queda la tornada cap a Ciutadella pel sud, cosa que dependrà del temps que faci.